Sport Kort: Robin Frijns neemt leiding Formule E over van gecrashte Nyck de Vries

Blijf zo altijd op de hoogte van al het sportnieuws. Voor het voetbal-, tennis-, schaats-, autosport-, wieler- en dartnieuws hebben we op onze website speciale pagina’s ingericht, waarop de belangrijkste zaken in deze sporten worden uitgelicht. In deze rubriek Sport Kort komen hoofdzakelijk de overige berichten aan bod.

Autosport: Frijns neemt leiding in Formule E over van De Vries

21.08 uur: De Nederlander Robin Frijns is de nieuwe leider in het wereldkampioenschap in de Formule E. De Limburger uit het team van Envision Virgin Racing eindigde in de ePrix van Monaco als tweede achter de Portugees Antonio Félix Da Costa (DS Techeetah). Frijns nam de leiding in het klassement over van zijn landgenoot Nyck de Vries, die de finish niet haalde.

Da Costa was op het stratencircuit van Monte Carlo vanaf poleposition gestart, maar moest de leiding al snel afstaan aan de Nieuw-Zeelander Mitch Evans. Pas in de slotronde kon Da Costa de leiding opnieuw overnemen, Evans werd ook nog voorbij gereden door Frijns en finishte zo als derde. De eerstvolgende manches van het seizoen voor de elektrische raceauto's worden op 19 en 20 juni in het Mexicaanse Puebla verreden.

Frijns leidt met 62 punten, De Vries (Mercedes) volgt met 57 en Evans heeft er 54.

Tennis: Sabalenka pakt ten koste van Barty titel in Madrid

21.04 uur: Arina Sabalenka heeft het grote WTA-toernooi van Madrid op haar naam geschreven. De 23-jarige tennisster uit Wit-Rusland was in een merkwaarde finale Ashleigh Barty, de nummer 1 van de wereld, met 6-0 3-6 6-4 de baas. De driesetter duurde slechts een uur en 39 minuten.

De eerste set was binnen 26 minuten afgelopen en Barty won daarin slechts dertien punten. De Australische herpakte zich en nam in de tweede set direct de leiding: 2-0. Na de winst van de tweede set kwam Barty zelfs met 4-3 voor, maar de laatste drie games gingen toch weer naar Sabalenka. De mondiale nummer 7 maakte het af met twee lovegames.

Voor Sabalenka is het de tiende titel uit haar loopbaan. Begin dit jaar was ze ook al de beste in Abu Dhabi.

Eind april troffen Sabalenka en Barty elkaar ook in de finale van het indoorgraveltoernooi van Stuttgart. Toen won Barty (25) nog in drie sets.

Sabalenka is de opvolger van Kiki Bertens, die het toernooi van Madrid in 2019 wist te winnen. Vorig jaar ging het toernooi niet door in verband met het coronavirus.

Wielrennen: Neilands eerste uitvaller in Giro

20.37 uur: Voor de Letse wielrenner Krists Neilands heeft de Giro d'Italia maar één dag mogen duren. De 26-jarige pechvogel van Israël Start-Up Nation kwam na de individuele tijdrit ten val toen hij zich per fiets naar het rennershotel begaf. Neilands kwam bijzonder ongelukkig terecht en liep een sleutelbeenbreuk op.

Neilands, die de tijdrit als 105e had afgesloten, onderging nog op zaterdag een operatie in een ziekenhuis in Turijn. De Giro gaat daarom zondag verder met nog 183 renners.

Volleybal: Nederland ook te sterk voor Zweden in EK-kwalificatie

20.20 uur: De Nederlandse volleyballers hebben ook hun tweede duel op het EK-kwalificatietoernooi in het Kroatische Zadar gewonnen. De ploeg van bondscoach Roberto Piazza was in drie sets duidelijk de baas over Zweden: 25-17 25-17 25-15.

Nederland had vrijdag al gewonnen van Kroatië, in vier sets. De drie landen treffen elkaar volgende week in Apeldoorn. Alle groepswinnaars en de vijf beste nummers 2 van de zeven poules plaatsen zich voor de eindronde van het EK in september. Met twee overwinningen op zak is Oranje goed op weg.

Piazza begon met Wessel Keemink, Thijs ter Horst, Luuc van der Ent, Gijs Jorna, Wouter ter Maat, Michaël Parkinson en libero Just Dronkers in de basis. Voor de eerste setwinst had Oranje 23 minuten nodig. De tweede set werd een kopie: zelfde stand, gerealiseerd in dezelfde tijd. In de laatste set gaven de Zweden zich al snel gewonnen: 25-15.

Wielrennen: Asgreen wint tijdrit Algarve, Hayter blijft leider ondanks val

19.11 uur: De Deense wielrenner Kasper Asgreen heeft de vierde etappe van de Ronde van de Algarve gewonnen. Het was een individuele tijdrit over ruim 20 kilometer met start en finish in Lagoa. De renner van Deceuninck - Quick-Step, dit jaar onder meer winnaar van de Ronde van Vlaanderen, kwam tot een tijd van 23.52 en hield de Portugees Rafael Reis 3 seconden achter zich. De Fransman Benjamin Thomas werd derde.

De Britse klassementsleider Ethan Hayter kwam ten val, maar de renner van Ineos Grenadiers slaagde er toch in de gele leiderstrui te behouden. De 22-jarige Hayter, sinds donderdag leider na winst in een zware bergrit, was toch nog goed voor de negende tijd ruim een minuut achter Asgreen.

Zondag volgt de slotrit door heuvelland van Albufeira naar Malhão over 170 kilometer. Hayter verdedigt een voorsprong van 12 seconden op de Portugees João Rodrigues. Asgreen volgt op 21 seconden van Hayter.

Tennis: Zverev ten koste van Thiem naar finale tennistoernooi Madrid

18.54 uur: Alexander Zverev heeft zich ten koste van Dominic Thiem geplaatst voor de eindstrijd van het masterstoernooi van Madrid. Het werd 6-3 6-4 voor de Duitser, die vrijdag Rafael Nadal al had uitgeschakeld.

Zondag neemt Zverev het in de finale op tegen de winnaar van het duel tussen de Italiaan Matteo Berrettini en Casper Ruud uit Noorwegen.

In een herhaling van de US Open-finale van vorig jaar had Zverev de zege na een uur en 38 minuten binnen. In de tweede set liet hij de 27-jarige Thiem - de mondiale nummer 4 - van 4-1 nog terugkomen tot 4-3, maar bij 5-4 maakte de nummer 6 van de wereld het op eigen opslag af op zijn tweede wedstrijdpunt.

De 24-jarige Zverev kan zondag zijn vierde masterstitel veroveren en zijn eerste sinds 2018. Drie jaar geleden zegevierde hij in Madrid, in 2017 won hij in Montréal en Rome.

Novak Djokovic, de nummer 1 van de wereld, ontbreekt deze week in Madrid.

Taekwando: Oogink verovert ticket voor Spelen Tokio

18.52 uur: Taekwondoka Reshmie Oogink heeft zich gekwalificeerd voor de Olympische Spelen. Oogink (31) haalde bij het olympisch kwalificatietoernooi in Sofia de finale in de klasse +67 kg en dat was voldoende voor een ticket voor Tokio. Hoewel het in principe om een zogenoemde quotumplaats gaat voor Nederland is het onwaarschijnlijk dat de Nederlandse taekwondobond iemand anders voordraagt.

Oogink, als derde geplaatst, won in Sofia in de kwartfinales met 5-4 van de Noorse Eliza Haugen. In de halve finales was ze met 8-5 ook te sterk voor de Oostenrijkse Marlene Jahl, die als tweede was geplaatst.

De andere Nederlandse deelnemers - Bodine Schoenmakers (-57 kg), Adil Belkadi (-58 kg) en Fahd Zaouia (-68 kg) - slaagden niet in hun missie.

Oogink nam in 2016 al deel aan de Spelen van Rio. Daar reikte ze tot de kwartfinales.

BMX: Baauw wint eerste wereldbekerwedstrijd

18.50 uur: BMX’ster Judy Baauw is het wereldbekerseizoen goed begonnen. Baauw won de eerste manche in Verona door haar landgenote Merel Smulders achter zich te houden. Haar zus Laura Smulders, voormalig wereldkampioen, startte eveneens in de finale maar werd opgehouden door een valpartij.

Bij de mannen was de winst voor de Zwitser Simon Marquart, die voor het eerst een wereldbekerwedstrijd won. De 24-jarige Marquart hield de Fransman Arthur Pilard en de Argentijn Nicolas Torres achter zich. In de finale reden geen Nederlanders. Voormalig wereldkampioen Niek Kimmann vloog er in de halve finales uit, net als zijn landgenoten Jay Schippers en Joris Harmsen.

Regerend wereldkampioen Twan van Gendt ontbrak in Verona. Hij liep vorige week een schouderblessure op.

Nederland mag zowel bij de mannen als de vrouwen drie BMX’ers afvaardigen naar de Olympische Spelen. Op basis van de wereldranglijst zijn Kimman en Laura Smulders al zekere deelnemers in Tokio, terwijl ook Baauw door wielerbond KNWU inmiddels is aangewezen.

Zondag volgt er nog een wereldbekermanche in de Noord-Italiaanse stad.

Hockey: Van Maasakker beëindigt na Spelen hockeyloopbaan

18.49 uur: Hockeyster Caia van Maasakker beëindigt komende zomer haar loopbaan. Op de Olympische Spelen in Tokio komt de 32-jarige Van Maasakker voor het laatst in actie voor Oranje.

„Ik ben er wel uit wat ik ga doen: ik ga na dit seizoen stoppen. Dit was het laatste kunstje met SCHC”, zei verdediger Van Maasakker op hockey.nl. Met SCHC werd Van Maasakker zaterdag door Amsterdam uitgeschakeld in de play-offs.

Op de Olympische Spelen van 2012 in Londen veroverde Van Maasakker met Oranje een gouden plak, vier jaar later in Rio de Janeiro werden de Nederlandse hockeysters tweede. Ook werd ze twee keer wereldkampioen; in 2014 (Den Haag) en 2018 (Londen).

Wielrennen: Van Vleuten onbedreigd in Wielerweek Valencia

16.54 uur: Annemiek van Vleuten start zondag als leidster in de laatste etappe van de Wielerweek Valencia, een vierdaagse rittenkoers. De derde etappe werd zaterdag gewonnen door de Britse Alice Barnes, die de snelste was in een massasprint. De rit ging over 120 kilometer van Sagunto naar Valencia. De Nederlandse Mylène de Zoete eindigde als derde.

Van Vleuten, die uitkomt voor Movistar, finishte als tiende en behield een ruime voorsprong (2.16) op de Spaanse Mavi García, haar naaste belager. In de slotrit van zondag, van Finestrat naar Alicante, moeten nog enkele cols worden bedwongen.

Tennis: Demi Schuurs verliest eindstrijd in Madrid

16.00 uur: Het is Demi Schuurs op het grote WTA-toernooi van Madrid niet gelukt haar derde dubbelspeltitel van het seizoen te veroveren. Samen met haar dubbelpartner Gabriela Dabrowski uit Canada verloor Schuurs in de finale met 6-4 6-3 van Barbora Krejcikova en Katerina Siniakova uit Tsjechië.

De eindstrijd kende maar liefst negen servicebreaks. Het duo Krejcikova/Siniakova, als tweede geplaatst, benutte na een uur en 20 minuten op de opslag van het als derde geplaatste koppel Schuurs/Dabrowski het eerste wedstrijdpunt.

De 27-jarige Schuurs, de nummer 11 op de wereldranglijst voor dubbelspeelsters, was dit seizoen al de sterkste in Doha en Charleston. Ze had negen duels op een rij gewonnen, inclusief een duel in de Billie Jean King Cup.

Tennis: Griekspoor naar finale challengertoernooi Praag

15.29 uur: Tallon Griekspoor heeft zich verzekerd van een plek in de finale van het challengertoernooi van Praag. De 24-jarige Griekspoor was bij de laatste vier met 7-6 (5) 6-3 te sterk voor de als eerste geplaatste Norbert Gombos, de mondiale nummer 89.

Griekspoor, de nummer 143 van de wereld, neemt het zondag in de finale op tegen de Duitser Oscar Otte. Hij kan dan zijn derde challengertitel veroveren. In 2018 was hij de beste in Tampere (Finland) en in 2019 in Banja Luka (Bosnië en Herzegovina).

Sinds kort wordt Griekspoor, die na deze week gegarandeerd zijn beste ranking van 138 verbetert, bijgestaan door coach Raemon Sluiter.

Voetbal: Opnieuw blessure voor Real-speler Ramos

13.10 uur: Real Madrid kan zondag in de wedstrijd tegen Sevilla niet beschikken over Sergio Ramos. De 35-jarige voetballer heeft een spierblessure opgelopen. Hij trainde vrijdag en zaterdag ook niet mee.

De Spaanse voetbalclub heeft niet bekendgemaakt hoelang Ramos moet herstellen, maar volgens Spaanse media mist hij de laatste vier competitiewedstrijden.

Ramos heeft dan mogelijk zijn laatste wedstrijd voor Real al gespeeld. Zijn contract bij de club loopt na dit seizoen af. De verdediger kwam door blessureleed weinig in actie. Hij stond woensdag voor het eerst in zeven weken tijd in de basis in het Champions League-duel met Chelsea. Ramos kon in de wedstrijd uitschakeling van Real niet voorkomen.

Basketbal: Lakers verliezen ook van Trail Blazers

08.40 uur: De basketballers van Los Angeles Lakers hebben zicht op directe plaatsing voor de play-offs van de Amerikaanse competitie NBA verloren. De regerend kampioen ging in de strijd om de zesde plaats in de tussenstand onderuit tegen Portland Trail Blazers. De Blazers waren met 101-106 te sterk en gingen de Lakers voorbij in de tussenstand. De zesde plek geeft recht op directe plaatsing voor de play-offs. De Lakers moeten deelnemen aan het zogenaamde play-in toernooi met de nummers 7 tot en met 10 om te kunnen meedoen aan de play-offs.

De Lakers hebben het zwaar vanwege het ontbreken van hun sterspeler LeBron James. Tegen de Blazers was ook de Duitser Dennis Schröder er niet bij. Hij zit in quarantaine omdat iemand in zijn omgeving positief was getest op het coronavirus.

Tegen de Blazers verloor de ploeg voor de achtste keer in de laatste tien duels.

Algemeen: IOC-vicevoorzitter: niets kan Olympische Spelen nog tegenhouden

John Coates, de vicepresident van het Internationaal Olympisch Comité (IOC), heeft vrijdag gezegd dat er niets meer is dat de Olympische Spelen in Tokio dit jaar nog in gevaar kan brengen. Coates deed die uitspraak ondanks de coronapandemie, die er vorig jaar al voor zorgde dat het internationale sportspektakel werd uitgesteld.

„Nee, dat is er niet”, antwoordde Coates zaterdag op de vraag van persagentschap AFP of er een scenario is dat ervoor kan zorgen dat de spelen voor juli nog worden uitgesteld of afgelast. De IOC-voorman zei dat het doorgaan van de Olympische Spelen in juli en augustus mogelijk zal zijn omdat de organisatoren een „speciaal gemaakte olympische bubbel” hebben ontworpen om de atleten en het Japanse volk te beschermen tegen het longvirus.

Coates, die namens het IOC de cöordinatiecommissie voor de spelen voorzit, zei zaterdag in Sydney tegen het Australisch Olympisch Comité dat de 484 Australische atleten zich kunnen voorbereiden op „de ervaring van hun leven.” Volgens Coates zeggen experts dat de spelen op een veilige manier doorgang kunnen vinden en wil het IOC de spelen niet koste wat kost laten doorgaan. De vicevoorzitter zei dat het IOC „elke dag heeft bijgeleerd” en dat het „boekwerk” aan gezondheidseisen voor deelnemers dat vorige week werd onthuld „een gids voor veilige en succesvolle spelen” is.

In Japan nam de twijfel over het laten doorgaan van de Olympische Spelen in de afgelopen maanden toe. Ook kromp het draagvlak onder Japanners voor het laten doorgaan van de Olympische Spelen sterk. Zo’n 230.000 inwoners van het land hebben een petitie getekend waarin wordt opgeroepen de spelen af te gelasten. De Australische sportbestuurder noemde de omslaande publieke opinie in Japan „een zorg.”