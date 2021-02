Column Ireen Wüst: Elfstedentocht dé reden waarom ik ben gaan schaatsen

Ireen Wüst Ⓒ EPA

Ik hoop zo dat ik - na de wereldtitel op de ploegenachtervolging - de schaatsbubbel zondagavond ook verlaat als wereldkampioene op de 1500 meter. Alles heb ik ervoor gedaan, maar je moet het resultaat altijd afwachten. Waar ik wel al zekerheid over dacht te hebben, was dat ik maandagmorgen vanaf de steiger bij ons huis – aan het water in Terherne – een tocht op natuurijs zou gaan maken. En het liefst had ik dan, als het ijs goed genoeg zou zijn geweest en veilig zou blijven, met mijn broer Bas de ’Elfstedentocht’ willen rijden, ook al is die niet officieel. Corona-proof, welteverstaan.