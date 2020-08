Transferoverzicht: Ibrahimovic ondertekent nieuw contract bij AC Milan

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindig(d)en en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

MAANDAG 31 AUGUSTUS

Ibrahimovic ondertekent nieuw contract bij AC Milan

21.43 uur: Zlatan Ibrahimovic (38) heeft bij AC Milan zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De Zweedse vedette ligt nu tot medio 2021 vast bij de Italiaanse club. Naar verluidt gaat de oud-Ajacied komend seizoen 7 miljoen euro verdienen.

Ibrahimovic, die in oktober zijn 39e verjaardag viert, keerde afgelopen winter terug bij AC Milan na een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy. Hij ondertekende een contract voor een half jaar bij de rood-zwarte formatie. Met tien doelpunten in achttien competitiewedstrijden had Ibrahimovic een belangrijk aandeel in de plaatsing voor Europees voetbal.

Mkhitaryan definitief naar AS Roma

19.50 uur: Henrikh Mkhitaryan gaat volgend seizoen definitief verder als speler van AS Roma. De Armeniër werd afgelopen seizoen door Arsenal al verhuurd aan de Romeinen, maar maakt nu de definitieve overstap naar de Serie A.

Mkhitaryan keerde na zijn verblijf bij AS Roma nog wel terug naar Londen, maar onder goedkeuring van beide partijen is het contract van de aanvaller beëindigd.

Rigo op huurbasis PSV naar ADO Den Haag

18.21 uur: Middenvelder Dante Rigo verruilt PSV op huurbasis voor ADO Den Haag. De 21-jarige Belg speelde in het afgelopen seizoen voor Sparta Rotterdam. Bij die club werkte hij samen met de toenmalige assistent-trainer Aleksandar Rankovic, de huidige hoofdcoach van ADO Den Haag.

Volgens Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart bij de Haagse eredivisieclub, heeft Rigo veel potentie. „Dante is een middenvelder die multifunctioneel is en vorig jaar bij Sparta heeft laten zien dat hij voetballend een meerwaarde kan zijn voor iedere eredivisieclub. Dante is een technische speler met een fijne traptechniek. Wij zijn zeer content dat hij voor ons gekozen heeft.”

In augustus 2016 debuteerde Rigo in het betaalde voetbal bij Jong PSV, waarvoor hij 63 keer in actie kwam. In de zomer van 2017 haalde de toenmalige coach Phillip Cocu hem naar de hoofdmacht, waarvoor hij in totaal negen officiële duels speelde. Vorig seizoen maakte Rigo bij Sparta in achttien duels een goede indruk.

Vurnon Anita maakt seizoen af bij RKC

16.55 uur: RKC Waalwijk heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Vurnon Anita. De drievoudig international trainde al enige tijd mee bij de Brabantse club.

„Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn voor ons RKC”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

De 31-jarige Anita speelde van 2005 tot 2012 bij Ajax, waarna hij overstapte naar Newcastle United. Daarna speelde de verdedigende middenvelder voor Leeds United, Willem II en CSKA Sofia.

Anita is de zevende nieuwe speler voor RKC, dat eerder al James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak, Ahmed Touba en Aymen Azhil vastlegde.

Kishna keert weer terug bij ADO Den Haag

15.31 uur: Ricardo Kishna gaat weer bij ADO Den Haag voetballen. De 25-jarige vleugelspits ondertekende een zogeheten prestatiecontract bij de club uit de stad waar hij werd geboren. Dat betekent dat het salaris van Kishna, die vanwege veel zware blessures de laatste jaren amper heeft gespeeld, afhankelijk is van onder meer het aantal wedstrijden dat hij speelt.

„Dat onderstreept dat hij echt van goede wil is”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart. „Hij wil écht weer naar ADO Den Haag, de club waar hij vandaan komt en waar zijn hart ligt. We zijn ervan overtuigd dat Ricardo in de toekomst het verschil bij ons kan maken, maar het belangrijkste is dat hij eerst wedstrijdfit wordt.”

Kishna speelde tussen 2001 en 2010 in de jeugd bij ADO, maar hij brak door in het shirt van Ajax. De linksbuiten keerde in 2017 als huurling van Lazio terug in het groen-geel, maar hij liep al snel weer een zware knieblessure op. Kishna revalideerde in Den Haag en werd door ADO voor nog een jaar gehuurd van de Romeinen. Hij maakte begin 2019, na ruim een jaar revalideren, zijn rentree bij de beloften.

Nu keert Kishna weer terug bij ADO. Hij ondertekende een contract voor een jaar, met een optie op nog een seizoen. „ADO Den Haag is gewoon mijn club. Dat de club nu ook weer op natuurgras speelt, maakt mij nóg blijer met mijn terugkeer”, zegt Kishna, die meerdere aanbiedingen had, maar graag weer in eigen stad wil voetballen.

Bart Vriends verlengt contract bij Sparta

13.44 uur: Sparta heeft het contract van Bart Vriends opengebroken en met een jaar verlengd tot de zomer van 2022. De 29-jarige verdediger kwam in 2016 over van Go Ahead Eagles. Tot dusverre speelde hij 93 officiële wedstrijden voor Sparta, waarin hij zes maal trefzeker was.

Het afgelopen seizoen was er geen speler bij Sparta die zoveel speeltijd kreeg als Vriends. In het niet afgemaakte seizoen miste hij slechts 6 minuten. „Bart Vriends is in de laatste twee jaar een betrouwbare verdediger voor ons gebleken”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „We zijn blij dat we in zo’n vroeg stadium al zekerheid hebben over zijn aflopende contract. Hij speelt hier al jaren en wij merken dat hij een sterk Sparta-gevoel gekregen heeft. Zijn honger om hier iets moois neer te zetten, is sterk aanwezig en we kijken uit naar de komende twee seizoenen.”

RKC huurt Duits talent van Bayer Leverkusen

13.13 uur: RKC Waalwijk heeft de zesde versterking voor het nieuwe voetbalseizoen binnen. Trainer Fred Grim krijgt de beschikking over het Duitse talent Ayman Azhil, die voor een jaar wordt gehuurd van Bayer Leverkusen. De 19-jarige middenvelder sluit direct aan bij de selectie van RKC.

„Ayman staat al enkele jaren te boek als een zeer talentvolle speler binnen de opleiding van Bayer Leverkusen. We zijn dan ook erg content dat we komend seizoen de beschikking hebben over zijn kwaliteiten”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. Azhil, geboren in Düsseldorf maar Marokkaans jeugdinternational, speelt sinds 2008 in de jeugd bij Leverkusen. Hij behoorde al een paar keer tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van trainer Peter Bosz. Tot een debuut kwam het nog niet.

RKC versterkte zich deze zomer ook al met James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak en Ahmed Touba.

Immobile na winnen Gouden Schoen langer bij Lazio

11.32 uur: De Italiaanse voetbalclub Lazio heeft Ciro Immobile langer aan zich weten te binden. De 30-jarige spits, winnaar van de Gouden Schoen als topscorer van Europa, verlengde zijn contract tot de zomer van 2025. Immobile maakte afgelopen seizoen 36 doelpunten in de Serie A.

Lazio eindigde, vooral dankzij de goals van Immobile, op de vierde plaats en plaatste zich zo voor de Champions League. Immobile werd de eerste speler uit de Serie A sinds Francesco Totti in 2006-2007 die de Europese topscorersprijs veroverde. De Italiaan maakte twee doelpunten meer dan Robert Lewandowski voor Bayern München in de Bundesliga.

„Als winnaar van de Gouden Schoen werd Immobile gevolgd door heel wat andere clubs, maar hij kiest voor een leven bij Lazio”, zegt de communicatiedirecteur van de Romeinse club. Immobile wisselde in het begin van zijn carrière regelmatig van club. Hij speelde voor onder meer Juventus, Torino, Borussia Dortmund en Sevilla. Sinds 2016 draagt de Italiaans international het lichtblauwe shirt van Lazio, waarvoor hij al ruim honderd doelpunten maakte in de Serie A.

Lex Immers gaat spelen voor NAC. Ⓒ DE TELEGRAAF

NAC ontvangt Lex Immers met open armen

11.19 uur: Lex Immers voetbalt de komende twee seizoenen voor NAC Breda, dat de Hagenaar met open armen ontvangt. De 34-jarige middenvelder komt transfervrij over van ADO Den Haag, waar hij met pek en veren werd buitengezet door de clubleiding.

Immers treft bij NAC oude bekenden als trainer Maurice Steijn en directeur Matthijs Manders, die hij bij ADO leerde kennen. Hij wil dit seizoen met NAC naar de eredivisie promoveren. „Ik heb onwijs veel zin om samen met NAC te knokken en de strijd aan te gaan. Het vertrouwen in deze groep en staf is erg groot. Maurice en Mattijs, in combinatie met een club als NAC, hebben mij over de streep getrokken. Ik geloof echt in het verhaal en het plan van NAC.”

Trainer Steijn benadrukt dat Immers niet voor het geld heeft gekozen. „Met Lex halen we een speler met veel ervaring. Daarnaast is hij iemand die de jonge jongens in een team verder wil helpen. Ik ken hem nog uit mijn tijd bij ADO, hij was mijn aanvoerder destijds. Lex wil samen met ons vechten voor promotie. Er was heel wat belangstelling van zowel eredivisieclubs als clubs uit het buitenland. Hij heeft veel betere aanbiedingen gekregen en afgeslagen, omdat hij NAC een schitterende club vindt. Een buitenkans als deze kunnen we natuurlijk niet laten liggen.”

Doelman Bravo van Manchester City naar Real Betis

07.52 uur: De Chileense doelman Claudio Bravo keert terug in La Liga. De 37-jarige keeper gaat in de Spaanse voetbalcompetitie spelen voor Real Betis. Bravo ondertekende in Sevilla een contract voor één jaar, met een optie op nog een seizoen.

De afgelopen vier jaar speelde Bravo bij Manchester City, al zat hij bij de Engelse topclub voornamelijk op de bank. De Chileen was tweede keus achter de Braziliaan Ederson. Bij City vulde hij zijn erelijst met twee landstitels, twee keer de League Cup en twee keer het Community Shield.

Bravo stond in Spanje jarenlang onder de lat bij Real Sociedad en FC Barcelona. Met de Catalanen werd de 123-voudig Chileens international twee keer kampioen en won hij in 2015 de Champions League en het WK voor clubs. Bravo ging naar City toen hij de concurrentiestrijd met de Duitser Marc-André ter Stegen had verloren.

ZONDAG 30 AUGUSTUS

PSV onderhandelt met FC Augsburg

15.04 uur: PSV onderhandelt met de Duitse voetbalclub FC Augsburg over een transfer van Philipp Max. De 26-jarige vleugelverdediger moet na de gehuurde doelman Yvon Mvogo (RB Leipzig) de tweede aanwinst worden voor de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. Max maakte afgelopen seizoen acht doelpunten in de Bundesliga.

De aanvallend ingestelde linksback geldt als een vrijetrappenspecialist. Stefan Reuter, de algemeen manager van FC Augsburg, bevestigde in Duitse media dat er een bod op Max is binnengekomen. „Hij heeft aangegeven dat hij graag wil vertrekken. We zijn daarom in gesprek. Maar beide partijen liggen nog wel een stuk uit elkaar wat betreft de afkoopsom.” Augsburg zou minimaal 10 miljoen euro willen hebben voor Max, die nog twee jaar onder contract staat.

Bosz haalt Maas als assistent

14.45 uur: Trainer Peter Bosz van Bayer Leverkusen heeft met Rob Maas nog een assistent aan zijn technische staf toegevoegd. Beide coaches werkten eerder samen bij Vitesse.

De vijftigjarige Maas was als voetballer in Duitsland actief voor Arminia Bielefeld, Hertha BSC en MSV Duisburg.

Hendrie Krüzen blijft de eerste assistent van Bosz bij Leverkusen. Krüzen assisteerde Bosz eerder ook al bij Heracles, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund.

Doherty ruilt Wolves in voor Spurs

11.20 uur: Tottenham Hotspur heeft zich versterkt met de Ierse verdediger Matt Doherty. De 28-jarige international komt voor naar verluidt zo’n 17 miljoen euro over van Wolverhampton Wanderers. Doherty speelde meer dan driehonderd wedstrijden voor de ’Wolves’, waar hij een vaste waarde achterin was.

De Ier promoveerde met de club vanuit League One, het derde niveau in Engeland, naar de Premier League. De afgelopen twee seizoenen eindigde de oranje brigade steeds op de zevende plaats. In de Europa League van dit jaar wist Wolverhampton Wanderers de kwartfinales te halen.

Tottenham Hotspur had versterking achterin nodig na het vertrek van Jan Vertonghen. De club van aanvaller Steven Bergwijn versterkte zich eerder al met middenvelder Pierre-Emile Højbjerg en met keeper Joe Hart, die de plek overneemt van de vertrokken Michel Vorm.

McKennie wordt ploeggenoot van De Ligt bij Juve

07.21 uur: Middenvelder Weston McKennie stapt op huurbasis van Schalke 04 naar Juventus over.

De Italiaanse kampioen leent hem komend seizoen voor een bedrag van 4,5 miljoen euro van de Duitse club. Juventus kan hem daarna definitief overnemen als de 22-jarige international bepaalde doelstellingen heeft gehaald. Zijn afkoopsom is vastgesteld op 18,5 miljoen, met nog een bedrag van maximaal 7 miljoen aan bonussen.

McKennie debuteerde op 18-jarige leeftijd bij Schalke in de Bundesliga. De Texaan is de eerste Amerikaanse voetballer die voor Juventus uitkomt.

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

RKC Waalwijk legt Belgische verdediger Touba vast

19.50 uur: RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Ahmed Touba (22). De Belgische verdediger met Algerijnse roots komt per direct over van Club Brugge. Hij heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij de Brabantse Eredivisie-club.

Touba is de vijfde nieuwkomer bij RKC Waalwijk voor het komende seizoen. Eerder werden James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou en Nicolas Olsak al vastgelegd.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld reageert verheugd op de komst van Touba. „Hij is een jonge, krachtige en talentvolle verdediger die goed past bij onze speelstijl.”

Voetbalster Harder op dag voor CL-finale op weg naar Chelsea

15.25 uur: Voetbalster Pernille Harder is dicht bij een overgang naar Chelsea. De Deense speelster van VfL Wolfsburg, die zondag de finale van Champions League speelt tegen titelhouder Olympique Lyon, wordt volgens mediaberichten overgenomen door de club uit Londen voor een afkoopsom van 350.000 euro.

Wolfsburg wil het bericht op de dag voor de finale niet bevestigen. „Onze focus ligt bij de finale van zondag, we gaan niet op persoonlijke berichten in”, liet de woordvoerder weten.

De 27-jarige Harder, teamgenote van de Nederlandse international Dominique Janssen bij Wolfsburg, is een van de meest gewilde speelsters. De Deense heeft nog een contract tot en met 2021 bij de Duitse club. Bij Chelsea zou ze in de ploeg verenigd worden met haar partner, de Zweedse Magdalena Eriksson.

Leeds haalt Valencia-spits Rodrigo binnen

11.06 uur: Leeds United heeft zich versterkt met Rodrigo. De club die na zestien jaar weer terug is in de Premier League neemt de Spaanse aanvaller van Braziliaanse afkomst over van Valencia. Rodrigo heeft in Leeds een contract ondertekend voor vier seizoen, tot medio 2024.

Rodrigo speelde sinds 2014 voor Valencia dat de speler eerst een seizoen huurde van Benfica en hem daarna overnam. De voetballer speelde in seizoen 2010-2011 al in de Premier League voor Bolton Wanderers. Naar verluidt betaalt Leeds Valencia 30 miljoen euro en mogelijk 10 miljoen in bonussen.

„Ik ben heel blij om bij de club te komen. Dit is een belangrijk seizoen voor ons, terug in de Premier League”, zei de aanvaller. „Dit is voor mij een belangrijke stap in mijn carrière. Ik wil de club helpen om de doelen te bereiken dit seizoen.”

„Mijn eerste ervaring in de Premier League was met Bolton in 2010 en dat was heel leuk”, zei hij. „Ik was heel jong toen. Nu ben ik een betere speler, een veel completere speler.”

VRIJDAG 28 AUGUSTUS

Ejuke van Heerenveen naar CSKA Moskou

18:45 uur Chidera Ejuke vertrekt na een seizoen al weer bij sc Heerenveen. De voetballer uit Nigeria, met negen treffers clubtopscorer van de afgelopen competitie, stapt over naar CSKA Moskou. Hij heeft bij de topclub uit de Russische hoofdstad een contract voor vier jaar getekend.

Technisch manager Gerry Hamstra voorspelde vorig jaar dat Heerenveen een speler had gehaald voor wie de mensen naar het stadion komen. Nu zegt hij: „Ik denk dat je wel kunt zeggen dat Ejuke dat heeft aangetoond. Met zijn snelheid, dribbels, constante dreiging en scorend vermogen heeft hij onze supporters mooie dingen laten zien”, aldus Hamstra. „Hij heeft zich bij ons verder kunnen ontwikkelen en is nog beter geworden. Zijn transfer naar CSKA Moskou zegt dan ook alles.”

Chelsea haalt Thiago Silva naar Londen

13.12 uur: Chelsea heeft de transfer van Thiago Silva afgerond. De 35-jarige verdediger komt na acht jaar bij Paris-Saint-Germain transfervrij over en tekent voor een jaar met de optie voor nog een jaar.

„Ik ben zo blij om bij Chelsea te kunnen spelen” zei de Braziliaan. „Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het spannende team van Frank Lampard en ben hier om te strijden voor de prijzen.”

„We zijn verheugd dat we met Thiago Silva een speler van wereldklasse kunnen toevoegen aan ons team”, zei directeur Marina Granovskaia. „Met zijn prestaties op het hoogste niveau twijfelen we er niet aan dat zijn ervaring en kwaliteiten een goede aanvulling zijn op de talenten die we al hebben.”

Chelsea versterkte zich eerder al met Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell en Malang Sarr.

Heerenveen stunt met terugkeer Henk Veerman

11.30 uur: Henk Veerman keert terug bij sc Heerenveen. De Friese voetbalclub neemt de 29-jarige spits over van de Duitse voetbalclub FC St. Pauli. Hij tekent bij Heerenveen een contract tot medio 2023.

Veerman begon zijn carrière bij FC Volendam en speelde tussen 2015 en 2018 al voor Heerenveen. Daar bewees hij vooral als invaller meerdere keren zijn waarde. De Volendammer verhuisde daarna naar Hamburg waar hij in december 2018 een zware knieblessure opliep. Hij scheurde zijn voorste kruisband in zijn rechterknie.