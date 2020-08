Transferoverzicht: Juventus huurt McKennie van Schalke

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindig(d)en en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

ZONDAG 30 AUGUSTUS

McKennie wordt ploeggenoot van De Ligt bij Juve

07.21 uur: Middenvelder Weston McKennie stapt op huurbasis van Schalke 04 naar Juventus over.

De Italiaanse kampioen leent hem komend seizoen voor een bedrag van 4,5 miljoen euro van de Duitse club. Juventus kan hem daarna definitief overnemen als de 22-jarige international bepaalde doelstellingen heeft gehaald. Zijn afkoopsom is vastgesteld op 18,5 miljoen, met nog een bedrag van maximaal 7 miljoen aan bonussen.

McKennie debuteerde op 18-jarige leeftijd bij Schalke in de Bundesliga. De Texaan is de eerste Amerikaanse voetballer die voor Juventus uitkomt.

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

RKC Waalwijk legt Belgische verdediger Touba vast

19.50 uur: RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Ahmed Touba (22). De Belgische verdediger met Algerijnse roots komt per direct over van Club Brugge. Hij heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij de Brabantse Eredivisie-club.

Touba is de vijfde nieuwkomer bij RKC Waalwijk voor het komende seizoen. Eerder werden James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou en Nicolas Olsak al vastgelegd.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld reageert verheugd op de komst van Touba. „Hij is een jonge, krachtige en talentvolle verdediger die goed past bij onze speelstijl.”

Voetbalster Harder op dag voor CL-finale op weg naar Chelsea

15.25 uur: Voetbalster Pernille Harder is dicht bij een overgang naar Chelsea. De Deense speelster van VfL Wolfsburg, die zondag de finale van Champions League speelt tegen titelhouder Olympique Lyon, wordt volgens mediaberichten overgenomen door de club uit Londen voor een afkoopsom van 350.000 euro.

Wolfsburg wil het bericht op de dag voor de finale niet bevestigen. „Onze focus ligt bij de finale van zondag, we gaan niet op persoonlijke berichten in”, liet de woordvoerder weten.

De 27-jarige Harder, teamgenote van de Nederlandse international Dominique Janssen bij Wolfsburg, is een van de meest gewilde speelsters. De Deense heeft nog een contract tot en met 2021 bij de Duitse club. Bij Chelsea zou ze in de ploeg verenigd worden met haar partner, de Zweedse Magdalena Eriksson.

Leeds haalt Valencia-spits Rodrigo binnen

11.06 uur: Leeds United heeft zich versterkt met Rodrigo. De club die na zestien jaar weer terug is in de Premier League neemt de Spaanse aanvaller van Braziliaanse afkomst over van Valencia. Rodrigo heeft in Leeds een contract ondertekend voor vier seizoen, tot medio 2024.

Rodrigo speelde sinds 2014 voor Valencia dat de speler eerst een seizoen huurde van Benfica en hem daarna overnam. De voetballer speelde in seizoen 2010-2011 al in de Premier League voor Bolton Wanderers. Naar verluidt betaalt Leeds Valencia 30 miljoen euro en mogelijk 10 miljoen in bonussen.

„Ik ben heel blij om bij de club te komen. Dit is een belangrijk seizoen voor ons, terug in de Premier League”, zei de aanvaller. „Dit is voor mij een belangrijke stap in mijn carrière. Ik wil de club helpen om de doelen te bereiken dit seizoen.”

„Mijn eerste ervaring in de Premier League was met Bolton in 2010 en dat was heel leuk”, zei hij. „Ik was heel jong toen. Nu ben ik een betere speler, een veel completere speler.”

VRIJDAG 28 AUGUSTUS

Ejuke van Heerenveen naar CSKA Moskou

18:45 uur Chidera Ejuke vertrekt na een seizoen al weer bij sc Heerenveen. De voetballer uit Nigeria, met negen treffers clubtopscorer van de afgelopen competitie, stapt over naar CSKA Moskou. Hij heeft bij de topclub uit de Russische hoofdstad een contract voor vier jaar getekend.

Technisch manager Gerry Hamstra voorspelde vorig jaar dat Heerenveen een speler had gehaald voor wie de mensen naar het stadion komen. Nu zegt hij: „Ik denk dat je wel kunt zeggen dat Ejuke dat heeft aangetoond. Met zijn snelheid, dribbels, constante dreiging en scorend vermogen heeft hij onze supporters mooie dingen laten zien”, aldus Hamstra. „Hij heeft zich bij ons verder kunnen ontwikkelen en is nog beter geworden. Zijn transfer naar CSKA Moskou zegt dan ook alles.”

Chelsea haalt Thiago Silva naar Londen

13.12 uur: Chelsea heeft de transfer van Thiago Silva afgerond. De 35-jarige verdediger komt na acht jaar bij Paris-Saint-Germain transfervrij over en tekent voor een jaar met de optie voor nog een jaar.

„Ik ben zo blij om bij Chelsea te kunnen spelen” zei de Braziliaan. „Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het spannende team van Frank Lampard en ben hier om te strijden voor de prijzen.”

„We zijn verheugd dat we met Thiago Silva een speler van wereldklasse kunnen toevoegen aan ons team”, zei directeur Marina Granovskaia. „Met zijn prestaties op het hoogste niveau twijfelen we er niet aan dat zijn ervaring en kwaliteiten een goede aanvulling zijn op de talenten die we al hebben.”

Chelsea versterkte zich eerder al met Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell en Malang Sarr.

Heerenveen stunt met terugkeer Henk Veerman

11.30 uur: Henk Veerman keert terug bij sc Heerenveen. De Friese voetbalclub neemt de 29-jarige spits over van de Duitse voetbalclub FC St. Pauli. Hij tekent bij Heerenveen een contract tot medio 2023.

Veerman begon zijn carrière bij FC Volendam en speelde tussen 2015 en 2018 al voor Heerenveen. Daar bewees hij vooral als invaller meerdere keren zijn waarde. De Volendammer verhuisde daarna naar Hamburg waar hij in december 2018 een zware knieblessure opliep. Hij scheurde zijn voorste kruisband in zijn rechterknie.