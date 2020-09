Transferoverzicht: PSG haalt Florenzi naar Parijs

De eerste transferperiode liep dit jaar van 1 juli tot 21 juli. De tweede is geopend op 3 augustus en duurt tot 5 oktober. Dit omdat diverse Europese competities vanwege corona een stuk later eindigden en clubs op 6 oktober hun selecties voor Europees voetbal moeten doorgeven aan de UEFA. Normaliter sluit de transfermarkt op 31 augustus.

VRIJDAG 11 SEPTEMBER

PSG haalt Florenzi als vervanger voor Meunier

20.48 uur: Paris Saint-Germain heeft de komst van rechtsachter Alessandro Florenzi bevestigd. De 29-jarige Italiaan wordt tot het einde van het seizoen gehuurd van AS Roma en bovendien heeft de Franse kampioen een optie tot koop bedongen. Florenzi moet in Parijs de opvolger worden van Belgisch international Thomas Meunier, die transfervrij de overstap maakte naar Borussia Dortmund.

Florenzi, 36-voudig Italiaans international, speelde sinds zijn debuut in augustus 2012 bij AS Roma 280 officiële duels. De Romeinen leenden hem in het voorjaar uit aan Valencia, waar hij veertien keer in actie kwam.

Belgische middenvelder naar VVV

12.42 uur: De 20-jarige Nezar S’rifi heeft een krabbel gezet onder een éénjarige overeenkomst bij VVV-Venlo, met een optie voor een extra seizoen. De Belgische middenvelder komt over van het Belgische Lierse Kempenzonen.

Technisch Manager Stan Valckx: „We hebben Nezar een tijdje op proef gehad. In die periode heeft hij aangetoond dat hij niet alleen een creatieve speler is, maar ook een gedreven jongen met de wil om te slagen. Hij bezit over een behoorlijke technische bagage, waarmee hij op het middenveld goed uit de voeten kan. Nezar krijgt van ons de opdracht mee om hetgeen hij heeft laten zien in de proefperiode door te zetten en te laten zien dat hij een waardevolle aanvulling is voor de selectie.”

RKC ruilt Bilate voor Stokkers van NAC

10.18 uur: RKC Waalwijk en NAC Breda hebben overeenstemming bereikt over de transfers van Finn Stokkers en Mario Bilate. Beide spitsen wisselen per direct van club. In Waalwijk tekent de 24-jarige Finn Stokkers een contract tot medio 2022.

Frank van Mosselveld over de transfers: „Op ’t moment dat NAC Breda zijn concrete interesse toonde voor Mario Bilate, hebben wij van de gelegenheid gebruikt gemaakt om tegelijkertijd Finn Stokkers over te nemen. In de persoon van Finn Stokkers halen we een speler in huis die dichterbij de eigenschappen van een spits komt zoals wij binnen RKC Waalwijk nastreven. Met de komst van Finn zijn we nog niet klaar op de transfermarkt. Ons streven is om de spitspositie dubbel te bezetten.”

DONDERDAG 10 SEPTEMBER

André Silva naar Eintracht Frankfurt

21.40 uur: Eintracht Frankfurt heeft de huur van de Portugese spits André Silva omgezet in een koop. Hoeveel de Duitse Bundesligaclub heeft betaald aan AC Milan, is niet bekend. Silva speelde afgelopen seizoen al op huurbasis voor Eintracht en maakte zestien doelpunten. Hij was daarmee de clubtopscorer.

De 24-jarige Silva kwam in de zomer van 2017 voor 38 miljoen euro over van Porto naar AC Milan. De Italiaanse club bleek toch geen grote plannen met hem te hebben en deed de 35-voudig Portugese international al gauw in de verhuur.

Bij Eintracht bloeide hij op en Silva was vooral trefzeker na de coronapauze. Technisch directeur Ferdi Bobic liet op de website weten dat de club niet heeft geaarzeld de spits in te lijven en hem een contract tot en met juni 2023 aan te bieden. „Hij is een jonge en flexibele aanvaller die zich nog verder kan ontwikkelen. We zijn ervan overtuigd dat we hem hier in Frankfurt naar een nog hoger niveau kunnen tillen.”

Crystal Palace huurt Batshuayi opnieuw van Chelsea

21.03 uur: Michy Batshuayi komt komend seizoen opnieuw op huurbasis uit voor Crystal Palace. De Londense club uit de Premier League huurde de Belgische aanvaller eerder tussen februari en juni 2019.

„Ik voel me hier thuis. Ik heb een goed seizoen nodig hier en ga hard werken met mijn teamgenoten om dat te bereiken. Het is niet mijn eerste keer hier en ik ken de spelers en de staf al. Iedereen is blij met mijn komst. Voor mij was dit de beste beslissing”, aldus Batshuayi.

De 26-jarige aanvaller verlengde bij Chelsea wel zijn aflopende contract met één seizoen. Met Timo Werner, Olivier Giroud en Tammy Abraham heeft Chelsea echter al drie spitsen in huis.

Voor Batshuayi is het al zijn vierde verhuurperiode sinds zijn komst naar Chelsea in 2016. Eerder huurden ook Borussia Dortmund en Valencia hem.

Van Hecke van NAC Breda naar Engeland

19.58 uur: NAC Breda heeft verdediger Jan Paul van Hecke verkocht aan Brighton & Hove Albion. De Engelse club uit de Premier League heeft de 20-jarige Van Hecke voor drie jaar vastgelegd.

Brighton & Hove Albion is van plan om Van Hecke eerst te gaan verhuren, zodat hij ervaring kan opdoen, zo meldt de club op de website.

Van Hecke maakte op 16 augustus 2019 zijn debuut in het eerste elftal van NAC. Hij kwam in Breda tot slechts zestien officiële wedstrijden, waarin hij vier keer wist te scoren. NAC nam de Zeeuw twee jaar geleden over van amateurclub VV Goes.

Bij Brighton staat sinds kort ook Joël Veltman onder contract. Davy Pröpper vertrok in 2017 naar Brighton en later kwam ook Jürgen Locadia. Laatstgenoemde speelt op dit moment op huurbasis voor FC Cincinnati.

Falkenburg verkast van ADO Den Haag naar Roda JC

18.16 uur: Erik Falkenburg verlaat ADO Den Haag en vervolgt zijn loopbaan in de Keuken Kampioen Divisie bij Roda JC. De 32-jarige aanvallende middenvelder heeft in Kerkrade voor één jaar getekend.

Falkenburg heeft al ruim 300 Eredivisie-duels achter zijn naam staan. Hij kwam uit voor zeven Nederlandse clubs. Voor zijn periode in Den Haag speelde hij bij Sparta Rotterdam, AZ, NEC, Go Ahead Eagles, NAC Breda en Willem II.

Eerder nam ADO Den Haag ook al afscheid van clubiconen Tom Beugelsdijk en Lex Immers.

SC Heerenveen huurt Duits jeugdinternational van Bayern München

17.29 uur: SC Heerenveen huurt Oliver Batista Meier komend seizoen van Bayern München. De 19-jarige aanvallende middenvelder en Duits jeugdinternational sluit per direct aan bij de selectie van trainer Johnny Jansen en gaat in Friesland spelen met rugnummer 10.

Batista Meier maakte vier jaar geleden als jeugdspeler de overstap van FC Kaiserslautern naar Bayern München. Afgelopen seizoen maakte Batista Meier zijn debuut in de hoofdmacht van Der Rekordmeister. Tijdens het gewonnen competitieduel met Fortuna Düsseldorf (5-0) verving hij in de tweede helft Serge Gnabry.

Later maakte Heerenveen ook de komst van de Pool Pawel Bochniewicz bekend. De 24-jarige centrale verdediger komt over van de Poolse club Gornik Zabrze en heeft een contract getekend tot medio 2023.

Bochniewicz maakte deel uit van de Poolse selectie voor het duel met Oranje van afgelopen vrijdag. Hij kwam in de Johan Cruijff ArenA niet in actie. Op jonge leeftijd speelde Bochniewicz al voor de Italiaanse clubs Reggina en Udinese.

Kogel door kerk: Bielsa blijft bij Leeds

15.40 uur: Marcelo Bielsa blijft trainer van Leeds United. De Argentijn heeft bevestigd dat daarover een akkoord is bereikt, enkele dagen voordat het seizoen in de Premier League weer begint. Leeds speelt zaterdag tegen Liverpool, de kampioen.

Leeds promoveerde in de afgelopen competitie en keerde daarmee na zestien seizoenen terug op het hoogste niveau. Hoewel de club daarvoor al had laten weten met Bielsa verder te willen, kwam er maar geen formele bevestiging. „Maar nu is alles besproken en afgerond. Ik blijf bij Leeds”, zei Bielsa donderdag.

Hij voegde er meteen aan toe dat het wel eens lastig kan worden tegen Liverpool. „We spelen meteen tegen een van de sterkste teams ter wereld. Dat is een uitdaging maar ook een hele opgave. Of wij klaar zijn voor de Premier League is moeilijk te zeggen. Zoiets blijkt pas in de wedstrijd, niet op de training.”

Chadli verlaat Monaco voor Turks avontuur

12:00 uur Nacer Chadli verlaat AS Monaco. De Belgisch international vertrekt naar de Turkse landskampioen Basaksehir, waar hij een contract voor twee seizoenen heeft ondertekend.

Chadli speelde zo’n 60 interlands en kwam uit op de WK’s van 2014 en 2018. In Nederland speelde de aanvaller voor AGOVV en FC Twente, in Engeland onder meer voor Tottenham Hotspur.

WOENSDAG 9 SEPTEMBER

Willem II verlengt met Llonch

23.42 uur: Willem II heeft met Pol Llonch een principeakkoord bereikt over een contractverlenging tot medio 2024. De Spaanse middenvelder had nog een contract tot medio 2021.

„Deze contractverlenging is voor mijn carrière en ons gezin een belangrijke stap. De club blijft zich ieder jaar verbeteren en ik groei als voetballer en persoon elke dag. Dat die ontwikkeling door de club en supporters gewaardeerd wordt, doet mij erg goed”, aldus de 27-jarige Llonch. „Ik ben ervan overtuigd dat we samen successen blijven behalen. Ook mijn vrouw en kinderen hebben het in Tilburg naar hun zin. Het leven in Nederland bevalt ons heel goed.”

De Spanjaard speelde tot op heden 62 officiële wedstrijden voor Willem II, dat volgende week woensdag begint aan de kwalificatiereeks voor de Europa League. Zaterdag is eerst sc Heerenveen de tegenstander in de eredivisie.

Llonch kwam twee jaar geleden over van het Poolse Wisła Kraków.

FC Groningen legt Noorse spits Strand Larsen vast

22.34 uur: FC Groningen heeft de Noorse spits Jørgen Strand Larsen vastgelegd. De 20-jarige spits, Noors jeugdinternational, komt over van Sarpsborg 08 FF. Hij heeft voor vier seizoenen getekend, met een optie voor een extra seizoen.

„Hoewel de roep om een spits met de dag toenam, wilden wij vooral een goede keuze maken. Kwaliteit boven snelheid. We wilden 100 procent overtuigd zijn van de keuze die we zouden maken. We hadden daarbij meerdere opties. Het was een keuze uit een lijst met spitsen, die bewezen hebben doelpunten te kunnen maken, en een lijst met jongens die de voorwaarden en potentie hebben om te gaan scoren”, licht technisch directeur Mark-Jan Fledderus toe.

„Op die laatste lijst stond Strand Larsen. We hebben de afgelopen periode gebruikt om hem in totaliteit te scouten en iedereen intern bij de club mee te nemen in het verhaal. Wij zijn ervan overtuigd met hem de juiste keuze te hebben gemaakt, maar beseffen ook dat Jørgen nog jong is en alles te bewijzen heeft.”

Strand Larsen kwam dinsdag nog in actie voor Jong Noorwegen, dat in Almere met 2-0 verloor van Jong Oranje. Na die wedstrijd reisde de aanvaller meteen door naar Groningen om de transfer af te ronden.

AC Milan wint strijdt om begeerde Sandro Tonali

22.06 uur: AC Milan heeft middenvelder Sandro Tonali overgenomen van Brescia. De Milanezen huren de 20-jarige Tonali eerst en kunnen hem later definitief overnemen.

Tonali staat bekend als een groot talent. Hij maakt al op zijn 17e zijn debuut in het eerste elftal van Brescia, dat toen uitkwam in de Serie B. In de afgelopen drie seizoenen kwam hij tot 89 duels en 7 doelpunten. Brescia keerde met Tonali terug op het hoogste niveau, maar degradeerde afgelopen seizoen toch weer.

Tonali, die in Milaan met rugnummer 8 gaat spelen, heeft ook al drie interlands achter zijn naam staan. Afgelopen maandag, toen Italië Oranje in Amsterdam met 1-0 versloeg, was Tonali er niet bij.

Perisic weer terug naar Inter na verhuurperiode bij Bayern

17.15 uur: Ivan Perisic komt komend seizoen niet meer uit voor Bayern München en keert terug bij Internazionale. Bayern huurde de 31-jarige aanvaller uit Kroatië afgelopen seizoen van de Italianen.

„Ik wil Ivan danken voor zijn bijdrage aan het winnen van de triple”, zegt Hansi Flick, de trainer van Bayern. „We werkten heel graag samen met hem. Ivans kwaliteiten sprongen in het oog, vooral tijdens het finaletoernooi van de Champions League in Lissabon.”

In de finale van de Champions League tegen Paris Saint-Germain viel Perisic in voor matchwinner Kingsley Coman, die kort daarvoor het enige doelpunt van de wedstrijd had gemaakt.

Perisic heeft bij Inter nog een contract tot 2022.

Atalanta haalt Italiaans international Piccini binnen

10:45 uur Atalanta heeft Cristiano Piccini gecontracteerd. De Italiaans international wordt in eerste instantie voor een jaar geleend van het Spaanse Valencia. Daarna mag de club uit Bergamo hem kopen voor een bedrag dat volgens Italiaanse media rond de 3 miljoen euro ligt.

Piccini, die deze maand 28 wordt, heeft al enige tijd wegens blessures niet gespeeld. De verdediger is bij zijn nieuwe club desondanks door de medische keuring gekomen.

Bij Atalanta spelen ook de Nederlandse internationals Hans Hateboer en Marten de Roon.

DINSDAG 8 SEPTEMBER

Angeliño ook komend seizoen bij RB Leipzig

21.31 uur: Angeliño speelt ook komend seizoen op huurbasis voor RB Leipzig. De Duitse club huurt de Spaanse verdediger een extra seizoen van Manchester City.

RB Leipzig heeft tevens een optie tot koop bedongen op de oud-speler van NAC Breda en PSV. Mocht die optie volgend jaar gelicht worden, dan is de Spanjaard vier extra seizoenen aan de Duitse topclub verbonden. Angeliño kwam in zijn eerste seizoen in Duitsland tot achttien duels.

Atlético haalt Carrasco terug uit China

16.43 uur: De Belgische voetballer Yannick Carrasco blijft bij Atlético Madrid. De Spaanse club heeft de 27-jarige vleugelspits definitief overgenomen van Dalian Professional FC uit China. Carrasco, die het afgelopen half jaar al op huurbasis voor Atlético speelde, ondertekende een contract voor vier jaar in de Spaanse hoofdstad.

Carrasco brak door bij AS Monaco en ging in 2015 naar Atlético Madrid, waarmee hij in zijn eerste seizoen direct de finale van de Champions League haalde. De Belg tekende als invaller in de eindstrijd tegen Real Madrid voor de gelijkmaker (1-1). Via strafschoppen ging Atlético alsnog onderuit. De ’Rode Duivel’ koos begin 2018 voor een lucratief avontuur in China.

Bij Dalian maakte Carrasco in ruim vijftig wedstrijden 23 doelpunten en gaf hij 17 assists. Met de nationale ploeg pakte de Belg in 2018 brons op het WK in Rusland.

Inter trekt Kolarov aan

15.33 uur: De Servische vleugelverdediger Aleksandar Kolarov verruilt AS Roma voor Internazionale. De 35-jarige international tekent bij de Milanese club waarschijnlijk een contract voor een jaar, met een optie voor nog een seizoen.

Inter wordt zijn derde club in Italië. Eerder speelde hij voor Lazio. Tussen 2010 en 2017 kwam Kolarov uit voor Manchester City. De afgelopen drie seizoenen speelde hij voor AS Roma.

MAANDAG 7 SEPTEMBER

Everton haalt James Rodríguez naar de Premier League

21.36 uur: Everton heeft de Colombiaanse international James Rodríguez van Real Madrid overgenomen, De 29-jarige middenvelder ondertekent een contract voor twee jaar bij de club uit Liverpool. Zijn contract in Madrid liep nog een jaar door. Met zijn overgang is naar verluidt een bedrag gemoeid van ruim 22 miljoen euro.

Rodríguez is de tweede grote aankoop deze zomer van technisch directeur Marcel Brands. Eerder legde Everton de Braziliaanse middenvelder Allan (ex-Napoli) vast.

Everton eindigde in het afgelopen seizoen als twaalfde in de Premier League. De ploeg van trainer Carlo Ancelotti begint zondag aan de nieuwe competitie met een uitwedstrijd tegen Tottenham Hotspur.

Van Wolfswinkel langer bij FC Basel

18.20 uur: Ricky van Wolfswinkel heeft een nieuw contract bij FC Basel. De 31-jarige aanvaller blijft nu tot 2022 in dienst bij de Zwitserse topclub.

Zo maakt FC Basel het nieuws zelf bekend op Twitter. „Soms gebeurt het onverwachte”, schrijft Basel. „Met groot genoegen kondigen wij aan dat Van Wolfswinkel een nieuw contract heeft getekend tot 2022. Welkom terug (?) Ricky!”

Met ’welkom terug’ doelt de club op het tijdelijke afscheid van Van Wolfswinkel, een week eerder. De aanvaller had namelijk een aflopende verbintenis en stond na de verloren bekerfinale van vorige week zondag tegen Young Boys (1-2) officieel niet meer onder contract.

Een terugkeer naar de Eredivisie leek een vervolgstap te worden voor Van Wolfswinkel, maar hij kiest dus voor een langer verblijf in Bern. Van Wolfswinkel moest een groot deel van vorig seizoen missen vanwege een hersenaandoening, waar hij inmiddels weer volledig van hersteld is.

Engels international blijft in Premier League

14.53 uur: De Engelse international Callum Wilson blijft toch in de Premier League voetballen. De 28-jarige spits degradeerde met Bournemouth uit de hoogste divisie, maar verhuist nu voor ruim 22 miljoen euro naar Newcastle United. Hij ondertekende een contract voor vier jaar bij de nummer 13 van afgelopen seizoen.

De spits luisterde twee jaar geleden zijn debuut in de nationale ploeg op met een doelpunt op Wembley tegen de Verenigde Staten. Wilson speelde inmiddels vier interlands voor Engeland.

In zes jaar bij Bournemouth maakte Wilson 67 doelpunten in 187 wedstrijden. Mede dankzij twintig competitietreffers van de spits promoveerde Bournemouth in 2015 naar de Premier League. Op het hoogste niveau leverde hij zijn beste prestatie in het seizoen 2018-2019, met veertien goals. Afgelopen seizoen bleef Wilson steken op acht treffers. Het gedegradeerde Bournemouth moest deze zomer ook al afscheid nemen van Oranje-international Nathan Aké, die naar Manchester City ging.

Emmen haalt Collin Seedorf binnen

10.00 uur: FC Emmen heeft Collin Seedorf gecontracteerd. De 25-jarige rechter vleugelverdediger tekende een contract voor een seizoen, met een optie voor nog een jaar.

De achterneef van Clarence Seedorf speelde het afgelopen seizoen bij FC Eindhoven. Hij liep echter een zware blessure op, waardoor het seizoen voor hem eind november al over was.

De verdediger kwam in de jeugd uit voor FC Utrecht. Zijn profdebuut maakte hij bij RKC Waalwijk, waarna hij koos voor een buitenlands avontuur bij het Schotse Inverness Caledonian Thistle FC.

ZATERDAG 5 SEPTEMBER

Wolverhampton Wanderers trekt Portugees ’wonderkind’ aan

20.11 uur: Wolverhampton Wanderers heeft een recordbedrag betaald voor de 18-jarige Portugese spits Fabio Silva. De Wolves melden op hun website dat ze hun clubrecord hebben verbroken om de tiener aan te trekken. Naar verluidt gaat het om een bedrag van bijna 40 miljoen euro.

Wolverhampton Wanderers omschrijft Silva als „wonderkind.” De Portugese jeugdinternational debuteerde afgelopen seizoen in de hoofdmacht van FC Porto. Silva speelde in totaal achttien wedstrijden voor de winnaar van de Portugese ’dubbel’ en maakte daarin drie doelpunten. Hij lost zijn landgenoot Ruben Neves af als duurste speler ooit van de Wolves. Voor hem betaalde de club drie jaar geleden bijna 18 miljoen euro, ook aan Porto. Silva loste Neves afgelopen seizoen bij Porto al af als jongste doelpuntenmaker en jongste speler in Europa.

Met Nuno hebben de Wolves een Portugese trainer. Silva treft in de selectie ook heel wat landgenoten, onder wie doelman Rui Patricio, spelmaker Joao Moutinho en Neves.

Argentijnse verdediger van Juventus naar Atalanta

16.20 uur: Hans Hateboer en Marten de Roon krijgen bij Atalanta gezelschap van de Argentijnse verdediger Cristian Romero. De club uit Bergamo huurt de 22-jarige Romero voor twee jaar van Juventus, met een optie tot koop. Juventus betaalde vorig jaar 26 miljoen euro om Romero over te nemen van Genoa, maar verhuurde hem gelijk de rest van het seizoen aan die club.

De Argentijn was bij Genoa een vaste waarde centraal achterin. Andrea Pirlo, de nieuwe trainer van Juventus, denkt hem niet nodig te hebben en stalt Romero daarom nu twee jaar bij Atalanta. Voor 16 miljoen euro kan de kwartfinalist uit de Champions League hem daarna definitief overnemen van de ’Oude Dame’.

Doelman Sergio Rico toch door bij Paris SG

15.08 uur: De Spaanse doelman Sergio Rico nam vorige maand na de verloren finale van de Champions League afscheid van Paris Saint-Germain, maar keert nu toch weer terug in Parijs. De Franse kampioen heeft Rico overgenomen van Sevilla. Afgelopen seizoen speelde de Spanjaard als huurling voor PSG.

Rico fungeerde als reserve achter Keylor Navas en speelde twee wedstrijden in de Franse competitie en drie in de Champions League. Hij kwam de geblesseerd uitgevallen Navas vervangen tijdens de kwartfinale tegen Atalanta (2-1) en stond onder de lat in de halve finale (3-0) tegen RB Leipzig. In de eindstrijd tegen Bayern München (0-1) zat Rico weer op de bank, omdat de Costa Ricaanse nummer 1 van PSG was hersteld.

De Spanjaard, die in 2015 en 2016 met Sevilla de Europa League won, keerde na het seizoen eerst terug terug naar Spanje. Nu heeft Rico zich voor vier jaar verbonden aan de Franse club van de Nederlandse jeugdinternational Mitchel Bakker.

Everton versterkt zich met Allan

11.52 uur: Everton neemt de Braziliaanse middenvelder Allan over van Napoli. De 29-jarige Braziliaan heeft in Liverpool een contract voor drie haar getekend, meldt de club.

Everton en Napoli maakten geen details over de transfer bekend maar volgens Britse media betaalt de club uit Premier League ongeveer 25 miljoen Britse pond (28 miljoen euro) aan Napoli.

Allan kwam sinds 2015 in meer dan 200 wedstrijden uit voor de Italiaanse club en scoorde daarin elf keer. De middenvelder speelde negen keer in het Braziliaanse nationale elftal en maakte deel uit van de ploeg die in 2019 de Coppa America veroverde.

VRIJDAG 4 SEPTEMBER

Arsenal huurt Dani nog een jaar van Real Madrid

23:55 uur Arsenal kan ook komend seizoen beschikken over huurling Dani Ceballos. De Engelse club kwam met eigenaar Real Madrid overeen dat het de Spaanse international nog een jaar langer huurt, tot medio 2021.

Arsenal is er blij mee. De 24-jarige Dani was afgelopen seizoen vaste waarde in de ploeg van coach Mikel Arteta; hij kwam in 37 wedstrijden in actie en was vooral belangrijk voor de Londense club in de FA Cup.

Real Madrid verhuurt middenvelder Diaz aan AC Milan

20:59 uur Brahim Diaz is komend voetbalseizoen niet nodig bij Real Madrid. De Spaanse landskampioen verhuurt de 21-jarige middenvelder aan AC Milan.

Real nam Diaz in januari 2019 over van Manchester City. Hij heeft nog een contract tot de zomer van 2025 bij Real, waar hij het afgelopen seizoen het meestal moest doen met korte invalbeurten. Volgens Spaanse media heeft Milan geen optie tot koop op Diaz genomen.

Atalanta contracteert Russische international Mirantsjoek

18.56 uur: Atalanta Bergamo heeft zich vrijdag verzekerd van de komst van Aleksei Mirantsjoek. De 24-jarige Russische international maakt de overstap van Lokomotiv Moskou.

Atalanta betaalt naar verwachting 14,5 miljoen euro voor Mirantsjoek. De aanvaller maakte in 25 interlands 5 doelpunten. Bij Atalanta, waar de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer voetballen, ondertekent hij een 5-jarig contract.

VVV versterkt zich met vleugelaanvaller Joshua John

18.20 uur: Joshua John speelt vanaf komend seizoen bij VVV-Venlo. De 31-jarige Arubaanse international trainde al een tijdje mee bij het elftal van trainer Hans de Koning. John ondertekent in Limburg een contract voor één seizoen met een optie voor nog een jaar.

John werd in Alkmaar geboren en maakte in 2007 zijn debuut in het eerste elftal van Sparta Rotterdam. Daarna vertrok hij naar FC Twente. Vervolgens voetbalde John nog bij het Deense FC Nordsjælland, wederom FC Twente, het Turkse Bursaspor en het Kazachse Qaysar FK Qızılorda.

De vleugelaanvaller voetbalde in 2009 en 2010 voor Jong Oranje. Later koos hij voor het nationale team van Aruba, waar hij tot op heden zes interlands voor speelde.

„Ik vind het heel mooi dat VVV-Venlo me deze kans biedt op een terugkeer in de eredivisie. Ik ben er dan ook op gebrand om te laten zien dat ik in het buitenland een completere speler ben geworden. Na alle buitenlandse avonturen is het daarnaast fijn om weer terug te zijn in Nederland om dichterbij familie en vrienden te zijn. Ik hoop op een mooie samenwerking met VVV-Venlo”, aldus John.

Coach Grim verlengt contract bij RKC Waalwijk

16.50 uur: Trainer Fred Grim heeft een nieuw contract ondertekend bij RKC Waalwijk. De 55-jarige coach ligt nu tot medio 2022 vast bij de Brabantse eredivisieclub. De oud-doelman is sinds de zomer van 2018 werkzaam bij RKC.

„De hoofdtrainer heeft een belangrijke positie in het behalen van onze missie. De werkwijze van Fred sluit aan bij de visie van de club”, laat algemeen directeur Frank van Mosselveld weten. „Samen gaan we de volgende stappen zetten in de verdere professionalisering van RKC Waalwijk. We zijn ambitieus en kijken met vertrouwen uit naar de competitie.”

Grim reageert opgetogen op zijn nieuwe contract. „De missie van de club past bij mij. Bij RKC Waalwijk kan ik professioneel en persoonlijk mijn ei kwijt, ik voel me er op mijn plek. In 2018 zijn we een samenwerking gestart met een gezamenlijke missie. Ik kijk ernaar uit om hier samen met alle geledingen een vervolg aan te geven en verder te bouwen aan RKC Waalwijk.”

Grim was in het afgelopen seizoen met RKC na 26 wedstrijden hekkensluiter in de eredivisie. Door de coronacrisis besloot de KNVB nadien de competitie te beëindigen en geen promotie en degradatie toe te passen.

Fortuna Sittard koopt en verhuurt Musaba

11.25 uur: Fortuna Sittard heeft Richie Musaba overgenomen van Vitesse, maar gelijk voor een jaar uitgeleend aan FC Dordrecht. De 19-jarige middenvelder ondertekende bij de Limburgse eredivisieclub een contract voor twee jaar, met een optie op nog een seizoen.

„Richie is een jong talent met veel potentie. Een echte box-to-box middenvelder”, zegt Sjoerd Ars, hoofd scouting bij Fortuna. „FC Dordrecht biedt hem het platform om de volgende stap in zijn ontwikkeling te zetten.”

Musaba stond bij Vitesse nog twee jaar onder contract, maar hij wilde vertrekken uit Arnhem. De jeugdinternational uit Beuningen debuteerde een jaar geleden in de competitiewedstrijd tegen De Graafschap in de hoofdmacht van de geel-zwarte brigade. Musaba had slechts een paar minuten nodig om direct zijn eerste doelpunt in de eredivisie te maken.

Anthony Musaba, de tweelingbroer van Richie, verhuisde deze zomer van NEC naar AS Monaco. De Franse club heeft de aanvaller uitgeleend aan de Belgische ploeg Cercle Brugge.

FC Twente verwelkomt Dario Dumic

10.29 uur: Verdediger Dario Dumic gaat voor FC Twente spelen. De Eredivisieclub uit Enschede rondt naar verwachting de overgang van de 28-jarige Bosniër deze vrijdag af. Hij sluit dan maandag aan bij de A-selectie van coach Ron Jans.

„Met zijn komst hebben we in de verdediging alle plaatsen dubbel bezet. Mooi dat technisch directeur Jan Streuer dat al voor aanvang van het seizoen heeft gerealiseerd”, laat algemeen directeur Paul van der Kraan weten.

Dumic speelde in Nederland eerder voor NEC en FC Utrecht. De laatste twee seizoenen kwam hij op huurbasis uit voor de Duitse clubs Dynamo Dresden en SV Darmstadt.

Van der Hoorn aan de slag bij Arminia Bielefeld

09.24 uur: Mike van der Hoorn zet zijn loopbaan voort in de Bundesliga. De 27-jarige Nederlander heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij Arminia Bielefeld. De oud-Ajacied komt transfervrij over van Swansea City, waar hij de afgelopen vier seizoenen speelde.

Van der Hoorn, die bij FC Utrecht debuteerde in de Eredivisie, kijkt uit naar zijn avontuur in het Duitse profvoetbal. „Ik had ook contact met andere clubs, maar uiteindelijk had ik het beste gevoel bij Arminia”, laat hij weten. „Toen ik jong was, droomde ik ervan om ooit in de Bundesliga te spelen. Het is één van de beste competities ter wereld.”

Van der Hoorn vindt het ook prettig dat hij weer wat dichter bij zijn geboorteplaats Almere gaat wonen. „Toen mijn familieleden hoorden dat ik bij Arminia zou gaan spelen, reageerden ze heel blij. Dat maakt een bezoekje voor iedereen veel gemakkelijker.”

DONDERDAG 3 SEPTEMBER

Ajax verhuurt Magallán aan Crotone

19.21 uur: Lisandro Magallán wordt komend voetbalseizoen door Ajax verhuurd aan Crotone. Die club voetbalt op het hoogste niveau in Italië.

Magallán speelt sinds anderhalf jaar voor Ajax, dat hem overnam van Boca Juniors. Tot nu toe speelde de verdediger zes officiële wedstrijden in het eerste elftal. De Argentijn heeft nog een contract tot de zomer van 2023 bij de Amsterdammers, die hem het afgelopen seizoen verhuurden aan de Spaanse club Deportivo Alavés.

Belgisch international naar Leicester City

20.40 uur: Timothy Castagne zet zijn voetballoopbaan voort bij Leicester City. De 24-jarige Belgische international komt over van Atalanta Bergamo, waar hij samen voetbalde met de Nederlanders Marten de Roon en Hans Hateboer.

Castagne, een rechterverdediger, ondertekende een 5-jarig contract bij Leicester. Bij Leicester City spelen nu drie Belgische internationals. Youri Tielemans en Dennis Praet zijn de andere twee.

AZ haalt Letschert terug naar Nederland, Ouwejan naar Udinese

15.30 uur: AZ heeft een mondeling akkoord bereikt met Timo Letschert. De 27-jarige centrale verdediger uit Purmerend was transfervrij en gaat volgens de club in Alkmaar voor drie seizoenen tekenen.

Letschert kwam in Nederland eerder uit voor FC Groningen, Roda JC en FC Utrecht. Daarna stapte hij over naar Sassuolo in de Italiaanse Serie A. In het afgelopen seizoen kwam de Noord-Hollander uit voor Hamburger SV, dat speelt in de tweede Bundesliga van Duitsland. In een oefenduel met AA Gent. stond Letschert donderdag direct in de basis: 1-1.

Thomas Ouwejan gaat AZ juist verlaten. Udinese huurt de linkerverdediger en heeft ook een optie tot koop. De 23-jarige Ouwejan moest bij AZ international Owen Wijndal voor zich dulden en kwam niet veel meer aan spelen toe. Bij AZ heeft hij nog een contract tot de zomer van 2023.

Ouwejan, die de jeugdopleiding van AZ doorliep, kwam tot 110 officiële wedstrijden bij de Alkmaarders. Daarin scoorde hij drie keer.

Vitesse haalt Idrissa Touré op bij Juventus

13:45 uur Vitesse heeft Idrissa ’Idi’ Touré voor het komende seizoen in huis gehaald. De 22-jarige Duitser komt op huurbasis over van de Italiaanse kampioen Juventus. Hij speelt op het middenveld.

Touré, opgegroeid in Berlijn, heeft Guineese roots. Hij doorliep de jeugdopleiding van Tennis Borussia Berlin voordat hij in 2015 naar RB Leipzig vertrok. In Leipzig debuteerde hij in 2016 in het eerste elftal. Vervolgens maakte Touré de overstap naar de beloftenelftallen van Schalke 04 en Werder Bremen.

In seizoen 2018-2019 kwam hij op huurbasis uit voor Juventus onder 23 jaar.

Holla vervolgt carrière op Malta

11:43 uur: Voetballer Danny Holla vervolgt zijn carrière op Malta. De 32-jarige middenvelder heeft getekend bij Sliema Wanderers FC, 26-voudig kampioen van het eiland in de Middellandse Zee. De club presenteerde op social media Holla met trots als de nieuwe aanwinst.

Holla begon zijn voetballoopbaan bij FC Groningen. Hij speelde verder onder meer bij VVV-Venlo, ADO Den Haag, Brighton & Hove Albion, PEC Zwolle en FC Twente. Hij was het afgelopen seizoen actief voor het Engelse Portsmouth en het Amerikaanse Chicago Fire, maar was op zoek naar een andere club.

WOENSDAG 2 SEPTEMBER

Dario Dumic op weg naar FC Twente

10.44 uur: FC Twente gaat zich versterken met Dario Dumic, die als huurling van FC Utrecht een sterk seizoen achter de rug heeft bij het Duitse Darmstadt.

Ook Fortuna Sittard had interesse in de centrumverdediger, die eerder voor NEC speelde. De overgang wordt op korte termijn afgerond.

Als de medische keuring en de besprekingen over de laatste details geen roet in het eten gooien, dan tekent Dumic voor twee seizoenen bij FC Twente, met een optie voor een derde jaar.

PSV legt Duitse linksback Max voor 4 jaar vast

10.25 uur: PSV heeft linkervleugelverdediger Philipp Max voor een bedrag van ongeveer acht miljoen euro overgenomen van FC Augsburg. De voormalige Duitse jeugdinternational ondertekent in Eindhoven een contract voor vier seizoenen. „Ik wil om de prijzen gaan spelen. Dat is de reden waarom ik voor PSV heb gekozen”, liet de 26-jarige Duitser weten.

Max speelde in de jeugdopleiding van Bayern München. Hij maakte in 2014 zijn profdebuut voor Schalke 04. Via Karlsruhe SC kwam hij in 2016 bij Augsburg terecht, waar hij uitgroeide tot een vaste waarde.

„Philipp is een aanvallende back die zijn positie invult zoals wij dat graag zien”, gaf technisch manager John de Jong van PSV te kennen. „Zijn ontwikkeling hebben we goed gevolgd. Inmiddels heeft hij bijna 150 duels in de Bundesliga achter zijn naam en nu ontstond er een mogelijkheid om hem te halen. We zijn blij dat het is gelukt. Phillipp voegt naast zijn verdedigende kwaliteiten en drang naar voren ook routine toe en dat kunnen wij goed gebruiken.”

De net over de grens bij Venlo geboren Max arriveerde dinsdag in Eindhoven en doorstond in de avonduren de medische keuring. Woensdag trainde hij al mee onder leiding van de Duitse trainer Roger Schmidt. „Zijn manier van voetbal spreekt me erg aan. Net als de club PSV. Ze spelen hier altijd om de prijzen en dat wil ik ook. Het totaalplaatje klopt voor mij. Ik heb er ontzettend veel zin in.”

Bekijk ook: PSV ziet in dure Max de nieuwe Angeliño

DINSDAG 1 SEPTEMBER

Fortuna Sittard strikt Ben Rienstra

20:00 uur Fortuna Sittard heeft Ben Rienstra gestrikt. De Limburgers nemen de 30-jarige middenvelder over van de Turkse club Kayserispor, waar hij slechts een jaar onder contract stond.

„Ik ben trots dat ik de komende jaren voor Fortuna Sittard mag gaan spelen. Ik heb veel zin in dit nieuwe project en ik hoop dat ik kan bijdragen aan de groei die de club de afgelopen jaren heeft ingezet”, aldus Rienstra.

De ervaren Rienstra speelde in eigen land voor Heracles Almelo, PEC Zwolle, AZ, Willem II en SC Heerenveen. In de zomer van 2019 koos hij na 255 eredivisieduels voor een buitenlands avontuur bij Kayserispor.

Arsenal neemt Braziliaanse verdediger Gabriel over van Lille

18.04 uur: Arsenal heeft de Braziliaanse verdediger Gabriel dos Santos Magalhães vastgelegd. De 22-jarige verdediger komt over van de Franse club OSC Lille, die onlangs Sven Botman contracteerde.

Gabriel speelde vanaf 2017 bij Lille, dat hem drie jaar geleden overnam van het Braziliaanse Avaí FC. Lille verhuurde hem aan Troyes en Dinamo Zagreb, waarna hij afgelopen seizoen zijn doorbraak beleefde in de Franse competitie.

Lille eindigde afgelopen seizoen als vierde. In de Champions League zat de Franse club in de groep met Ajax. Gabriel stond in alle zes de groepsduels in de Champions League in de basis.

Voor Lille was is het nieuwe seizoen al begonnen, Arsenal begint over ruim anderhalve week aan de Premier League.

RKC versterkt zich met Ngonge

17.29 uur: Cyril Ngonge heeft in het Mandemakers Stadion zijn handtekening gezet onder een driejarig contract. De Belgische aanvaller Ngonge komt over van Club Brugge.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld: „Cyril is een jongen die we al een tijdje op de korrel hebben. Met zijn komst halen we onze gewenste aanvallende versterking in huis. Hij is snel, behendig en is iemand die continu voor dreiging weet te zorgen. We zijn dan ook erg blij dat we Cyril aan ons hebben kunnen binden.”

De voetballoopbaan van de 20-jarige Ngonge speelde zich voornamelijk af in West-Vlaanderen, bij Club Brugge. Tussen 2016 en 2019 was de aanvaller actief in de jeugdopleiding van Blauw-Zwart. Op 2 december 2018 maakte hij tegen Standard Luik zijn debuut in het eerste elftal. Afgelopen seizoen maakte hij voor het eerst kennis met het Nederlandse voetbal, toen hij werd verhuurd aan Jong PSV. Voor de Eindhovenaren kwam hij in 22 duels tot zeven goals en drie assists.

Ngonge vertegenwoordigt al enkele jaren de jeugdelftallen van het Belgische nationale elftal. Tot dusver speelde hij tussen de 015 en O21 ruim 20 officiële duels voor de Rode Duivels.

James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak, Ahmed Touba, Aymen Azhil en Vurnon Anita verbonden zich in een eerder stadium al aan RKC Waalwijk. Cyril Ngonge is de achtste zomerse aanwinst.

PEC Zwolle huurt spits van Manchester City

10.26 uur: PEC Zwolle heeft in Slobodan Tedic een nieuwe spits gevonden. De Eredivisie-club huurt de 20-jarige Servisch jeugdinternational voor een jaar van Manchester City. Tedic moet nog wel een werkvergunning krijgen. Hij verblijft momenteel op een vakantiepark van de hoofdsponsor van Zwolle, waar hij zijn verplichte quarantaine van tien dagen uitzit.

De Engelse topclub nam Tedic vorig jaar over van de Servische ploeg FK Čukarički. City liet de spits afgelopen seizoen nog wel op huurbasis bij zijn oude club voetballen. Hij maakte negen doelpunten in de Servische competitie en ook drie in de voorrondes van de Europa League.

„Met Slobodan hebben we een spits gecontracteerd die perfect past bij onze speelstijl”, zegt technisch manager Mike Willems. „Hij is lang, atletisch en heeft een neusje voor de goal. Het doet me goed dat het is gelukt hem naar Zwolle te halen, aangezien er veel kapers op de kust waren.” Tedic denkt dat de stap naar de eredivisie goed is voor zijn ontwikkeling. „Het niveau ligt hier hoog en jonge spelers krijgen veel kansen.”

MAANDAG 31 AUGUSTUS

Ibrahimovic ondertekent nieuw contract bij AC Milan

21.43 uur: Zlatan Ibrahimovic (38) heeft bij AC Milan zijn handtekening gezet onder een nieuw contract. De Zweedse vedette ligt nu tot medio 2021 vast bij de Italiaanse club. Naar verluidt gaat de oud-Ajacied komend seizoen 7 miljoen euro verdienen.

Ibrahimovic, die in oktober zijn 39e verjaardag viert, keerde afgelopen winter terug bij AC Milan na een Amerikaans avontuur bij LA Galaxy. Hij ondertekende een contract voor een half jaar bij de rood-zwarte formatie. Met tien doelpunten in achttien competitiewedstrijden had Ibrahimovic een belangrijk aandeel in de plaatsing voor Europees voetbal.

Mkhitaryan definitief naar AS Roma

19.50 uur: Henrikh Mkhitaryan gaat volgend seizoen definitief verder als speler van AS Roma. De Armeniër werd afgelopen seizoen door Arsenal al verhuurd aan de Romeinen, maar maakt nu de definitieve overstap naar de Serie A.

Mkhitaryan keerde na zijn verblijf bij AS Roma nog wel terug naar Londen, maar onder goedkeuring van beide partijen is het contract van de aanvaller beëindigd.

Rigo op huurbasis PSV naar ADO Den Haag

18.21 uur: Middenvelder Dante Rigo verruilt PSV op huurbasis voor ADO Den Haag. De 21-jarige Belg speelde in het afgelopen seizoen voor Sparta Rotterdam. Bij die club werkte hij samen met de toenmalige assistent-trainer Aleksandar Rankovic, de huidige hoofdcoach van ADO Den Haag.

Volgens Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart bij de Haagse eredivisieclub, heeft Rigo veel potentie. „Dante is een middenvelder die multifunctioneel is en vorig jaar bij Sparta heeft laten zien dat hij voetballend een meerwaarde kan zijn voor iedere eredivisieclub. Dante is een technische speler met een fijne traptechniek. Wij zijn zeer content dat hij voor ons gekozen heeft.”

In augustus 2016 debuteerde Rigo in het betaalde voetbal bij Jong PSV, waarvoor hij 63 keer in actie kwam. In de zomer van 2017 haalde de toenmalige coach Phillip Cocu hem naar de hoofdmacht, waarvoor hij in totaal negen officiële duels speelde. Vorig seizoen maakte Rigo bij Sparta in achttien duels een goede indruk.

Vurnon Anita maakt seizoen af bij RKC

16.55 uur: RKC Waalwijk heeft zich voor komend seizoen verzekerd van de diensten van Vurnon Anita. De drievoudig international trainde al enige tijd mee bij de Brabantse club.

„Het hing al een tijdje in de lucht, maar we zijn blij dat we Vurnon definitief aan onze selectie mogen toevoegen. Zijn kwaliteiten staan buiten kijf. Met zijn ervaring en spelinzicht gaat hij van toegevoegde waarde zijn voor ons RKC”, aldus algemeen directeur Frank van Mosselveld.

De 31-jarige Anita speelde van 2005 tot 2012 bij Ajax, waarna hij overstapte naar Newcastle United. Daarna speelde de verdedigende middenvelder voor Leeds United, Willem II en CSKA Sofia.

Anita is de zevende nieuwe speler voor RKC, dat eerder al James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak, Ahmed Touba en Aymen Azhil vastlegde.

Kishna keert weer terug bij ADO Den Haag

15.31 uur: Ricardo Kishna gaat weer bij ADO Den Haag voetballen. De 25-jarige vleugelspits ondertekende een zogeheten prestatiecontract bij de club uit de stad waar hij werd geboren. Dat betekent dat het salaris van Kishna, die vanwege veel zware blessures de laatste jaren amper heeft gespeeld, afhankelijk is van onder meer het aantal wedstrijden dat hij speelt.

„Dat onderstreept dat hij echt van goede wil is”, zegt Martin Jol, hoofd van het Technisch Hart. „Hij wil écht weer naar ADO Den Haag, de club waar hij vandaan komt en waar zijn hart ligt. We zijn ervan overtuigd dat Ricardo in de toekomst het verschil bij ons kan maken, maar het belangrijkste is dat hij eerst wedstrijdfit wordt.”

Kishna speelde tussen 2001 en 2010 in de jeugd bij ADO, maar hij brak door in het shirt van Ajax. De linksbuiten keerde in 2017 als huurling van Lazio terug in het groen-geel, maar hij liep al snel weer een zware knieblessure op. Kishna revalideerde in Den Haag en werd door ADO voor nog een jaar gehuurd van de Romeinen. Hij maakte begin 2019, na ruim een jaar revalideren, zijn rentree bij de beloften.

Nu keert Kishna weer terug bij ADO. Hij ondertekende een contract voor een jaar, met een optie op nog een seizoen. „ADO Den Haag is gewoon mijn club. Dat de club nu ook weer op natuurgras speelt, maakt mij nóg blijer met mijn terugkeer”, zegt Kishna, die meerdere aanbiedingen had, maar graag weer in eigen stad wil voetballen.

Bart Vriends verlengt contract bij Sparta

13.44 uur: Sparta heeft het contract van Bart Vriends opengebroken en met een jaar verlengd tot de zomer van 2022. De 29-jarige verdediger kwam in 2016 over van Go Ahead Eagles. Tot dusverre speelde hij 93 officiële wedstrijden voor Sparta, waarin hij zes maal trefzeker was.

Het afgelopen seizoen was er geen speler bij Sparta die zoveel speeltijd kreeg als Vriends. In het niet afgemaakte seizoen miste hij slechts 6 minuten. „Bart Vriends is in de laatste twee jaar een betrouwbare verdediger voor ons gebleken”, zegt technisch directeur Henk van Stee. „We zijn blij dat we in zo’n vroeg stadium al zekerheid hebben over zijn aflopende contract. Hij speelt hier al jaren en wij merken dat hij een sterk Sparta-gevoel gekregen heeft. Zijn honger om hier iets moois neer te zetten, is sterk aanwezig en we kijken uit naar de komende twee seizoenen.”

RKC huurt Duits talent van Bayer Leverkusen

13.13 uur: RKC Waalwijk heeft de zesde versterking voor het nieuwe voetbalseizoen binnen. Trainer Fred Grim krijgt de beschikking over het Duitse talent Ayman Azhil, die voor een jaar wordt gehuurd van Bayer Leverkusen. De 19-jarige middenvelder sluit direct aan bij de selectie van RKC.

„Ayman staat al enkele jaren te boek als een zeer talentvolle speler binnen de opleiding van Bayer Leverkusen. We zijn dan ook erg content dat we komend seizoen de beschikking hebben over zijn kwaliteiten”, zegt algemeen directeur Frank van Mosselveld. Azhil, geboren in Düsseldorf maar Marokkaans jeugdinternational, speelt sinds 2008 in de jeugd bij Leverkusen. Hij behoorde al een paar keer tot de wedstrijdselectie van de hoofdmacht van trainer Peter Bosz. Tot een debuut kwam het nog niet.

RKC versterkte zich deze zomer ook al met James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou, Nicolas Olsak en Ahmed Touba.

Immobile na winnen Gouden Schoen langer bij Lazio

11.32 uur: De Italiaanse voetbalclub Lazio heeft Ciro Immobile langer aan zich weten te binden. De 30-jarige spits, winnaar van de Gouden Schoen als topscorer van Europa, verlengde zijn contract tot de zomer van 2025. Immobile maakte afgelopen seizoen 36 doelpunten in de Serie A.

Lazio eindigde, vooral dankzij de goals van Immobile, op de vierde plaats en plaatste zich zo voor de Champions League. Immobile werd de eerste speler uit de Serie A sinds Francesco Totti in 2006-2007 die de Europese topscorersprijs veroverde. De Italiaan maakte twee doelpunten meer dan Robert Lewandowski voor Bayern München in de Bundesliga.

„Als winnaar van de Gouden Schoen werd Immobile gevolgd door heel wat andere clubs, maar hij kiest voor een leven bij Lazio”, zegt de communicatiedirecteur van de Romeinse club. Immobile wisselde in het begin van zijn carrière regelmatig van club. Hij speelde voor onder meer Juventus, Torino, Borussia Dortmund en Sevilla. Sinds 2016 draagt de Italiaans international het lichtblauwe shirt van Lazio, waarvoor hij al ruim honderd doelpunten maakte in de Serie A.

Lex Immers gaat spelen voor NAC. Ⓒ DE TELEGRAAF

NAC ontvangt Lex Immers met open armen

11.19 uur: Lex Immers voetbalt de komende twee seizoenen voor NAC Breda, dat de Hagenaar met open armen ontvangt. De 34-jarige middenvelder komt transfervrij over van ADO Den Haag, waar hij met pek en veren werd buitengezet door de clubleiding.

Immers treft bij NAC oude bekenden als trainer Maurice Steijn en directeur Matthijs Manders, die hij bij ADO leerde kennen. Hij wil dit seizoen met NAC naar de eredivisie promoveren. „Ik heb onwijs veel zin om samen met NAC te knokken en de strijd aan te gaan. Het vertrouwen in deze groep en staf is erg groot. Maurice en Mattijs, in combinatie met een club als NAC, hebben mij over de streep getrokken. Ik geloof echt in het verhaal en het plan van NAC.”

Trainer Steijn benadrukt dat Immers niet voor het geld heeft gekozen. „Met Lex halen we een speler met veel ervaring. Daarnaast is hij iemand die de jonge jongens in een team verder wil helpen. Ik ken hem nog uit mijn tijd bij ADO, hij was mijn aanvoerder destijds. Lex wil samen met ons vechten voor promotie. Er was heel wat belangstelling van zowel eredivisieclubs als clubs uit het buitenland. Hij heeft veel betere aanbiedingen gekregen en afgeslagen, omdat hij NAC een schitterende club vindt. Een buitenkans als deze kunnen we natuurlijk niet laten liggen.”

Doelman Bravo van Manchester City naar Real Betis

07.52 uur: De Chileense doelman Claudio Bravo keert terug in La Liga. De 37-jarige keeper gaat in de Spaanse voetbalcompetitie spelen voor Real Betis. Bravo ondertekende in Sevilla een contract voor één jaar, met een optie op nog een seizoen.

De afgelopen vier jaar speelde Bravo bij Manchester City, al zat hij bij de Engelse topclub voornamelijk op de bank. De Chileen was tweede keus achter de Braziliaan Ederson. Bij City vulde hij zijn erelijst met twee landstitels, twee keer de League Cup en twee keer het Community Shield.

Bravo stond in Spanje jarenlang onder de lat bij Real Sociedad en FC Barcelona. Met de Catalanen werd de 123-voudig Chileens international twee keer kampioen en won hij in 2015 de Champions League en het WK voor clubs. Bravo ging naar City toen hij de concurrentiestrijd met de Duitser Marc-André ter Stegen had verloren.

ZONDAG 30 AUGUSTUS

PSV onderhandelt met FC Augsburg

15.04 uur: PSV onderhandelt met de Duitse voetbalclub FC Augsburg over een transfer van Philipp Max. De 26-jarige vleugelverdediger moet na de gehuurde doelman Yvon Mvogo (RB Leipzig) de tweede aanwinst worden voor de nieuwe PSV-trainer Roger Schmidt. Max maakte afgelopen seizoen acht doelpunten in de Bundesliga.

De aanvallend ingestelde linksback geldt als een vrijetrappenspecialist. Stefan Reuter, de algemeen manager van FC Augsburg, bevestigde in Duitse media dat er een bod op Max is binnengekomen. „Hij heeft aangegeven dat hij graag wil vertrekken. We zijn daarom in gesprek. Maar beide partijen liggen nog wel een stuk uit elkaar wat betreft de afkoopsom.” Augsburg zou minimaal 10 miljoen euro willen hebben voor Max, die nog twee jaar onder contract staat.

Bosz haalt Maas als assistent

14.45 uur: Trainer Peter Bosz van Bayer Leverkusen heeft met Rob Maas nog een assistent aan zijn technische staf toegevoegd. Beide coaches werkten eerder samen bij Vitesse.

De vijftigjarige Maas was als voetballer in Duitsland actief voor Arminia Bielefeld, Hertha BSC en MSV Duisburg.

Hendrie Krüzen blijft de eerste assistent van Bosz bij Leverkusen. Krüzen assisteerde Bosz eerder ook al bij Heracles, Maccabi Tel Aviv, Ajax en Borussia Dortmund.

Doherty ruilt Wolves in voor Spurs

11.20 uur: Tottenham Hotspur heeft zich versterkt met de Ierse verdediger Matt Doherty. De 28-jarige international komt voor naar verluidt zo’n 17 miljoen euro over van Wolverhampton Wanderers. Doherty speelde meer dan driehonderd wedstrijden voor de ’Wolves’, waar hij een vaste waarde achterin was.

De Ier promoveerde met de club vanuit League One, het derde niveau in Engeland, naar de Premier League. De afgelopen twee seizoenen eindigde de oranje brigade steeds op de zevende plaats. In de Europa League van dit jaar wist Wolverhampton Wanderers de kwartfinales te halen.

Tottenham Hotspur had versterking achterin nodig na het vertrek van Jan Vertonghen. De club van aanvaller Steven Bergwijn versterkte zich eerder al met middenvelder Pierre-Emile Højbjerg en met keeper Joe Hart, die de plek overneemt van de vertrokken Michel Vorm.

McKennie wordt ploeggenoot van De Ligt bij Juve

07.21 uur: Middenvelder Weston McKennie stapt op huurbasis van Schalke 04 naar Juventus over.

De Italiaanse kampioen leent hem komend seizoen voor een bedrag van 4,5 miljoen euro van de Duitse club. Juventus kan hem daarna definitief overnemen als de 22-jarige international bepaalde doelstellingen heeft gehaald. Zijn afkoopsom is vastgesteld op 18,5 miljoen, met nog een bedrag van maximaal 7 miljoen aan bonussen.

McKennie debuteerde op 18-jarige leeftijd bij Schalke in de Bundesliga. De Texaan is de eerste Amerikaanse voetballer die voor Juventus uitkomt.

ZATERDAG 29 AUGUSTUS

RKC Waalwijk legt Belgische verdediger Touba vast

19.50 uur: RKC Waalwijk heeft zich versterkt met Ahmed Touba (22). De Belgische verdediger met Algerijnse roots komt per direct over van Club Brugge. Hij heeft een contract voor drie jaar ondertekend bij de Brabantse Eredivisie-club.

Touba is de vijfde nieuwkomer bij RKC Waalwijk voor het komende seizoen. Eerder werden James Efmorfidis, Thierry Lutonda, Kostas Lamprou en Nicolas Olsak al vastgelegd.

Algemeen directeur Frank van Mosselveld reageert verheugd op de komst van Touba. „Hij is een jonge, krachtige en talentvolle verdediger die goed past bij onze speelstijl.”

Voetbalster Harder op dag voor CL-finale op weg naar Chelsea

15.25 uur: Voetbalster Pernille Harder is dicht bij een overgang naar Chelsea. De Deense speelster van VfL Wolfsburg, die zondag de finale van Champions League speelt tegen titelhouder Olympique Lyon, wordt volgens mediaberichten overgenomen door de club uit Londen voor een afkoopsom van 350.000 euro.

Wolfsburg wil het bericht op de dag voor de finale niet bevestigen. „Onze focus ligt bij de finale van zondag, we gaan niet op persoonlijke berichten in”, liet de woordvoerder weten.

De 27-jarige Harder, teamgenote van de Nederlandse international Dominique Janssen bij Wolfsburg, is een van de meest gewilde speelsters. De Deense heeft nog een contract tot en met 2021 bij de Duitse club. Bij Chelsea zou ze in de ploeg verenigd worden met haar partner, de Zweedse Magdalena Eriksson.

Leeds haalt Valencia-spits Rodrigo binnen

11.06 uur: Leeds United heeft zich versterkt met Rodrigo. De club die na zestien jaar weer terug is in de Premier League neemt de Spaanse aanvaller van Braziliaanse afkomst over van Valencia. Rodrigo heeft in Leeds een contract ondertekend voor vier seizoen, tot medio 2024.

Rodrigo speelde sinds 2014 voor Valencia dat de speler eerst een seizoen huurde van Benfica en hem daarna overnam. De voetballer speelde in seizoen 2010-2011 al in de Premier League voor Bolton Wanderers. Naar verluidt betaalt Leeds Valencia 30 miljoen euro en mogelijk 10 miljoen in bonussen.

„Ik ben heel blij om bij de club te komen. Dit is een belangrijk seizoen voor ons, terug in de Premier League”, zei de aanvaller. „Dit is voor mij een belangrijke stap in mijn carrière. Ik wil de club helpen om de doelen te bereiken dit seizoen.”

„Mijn eerste ervaring in de Premier League was met Bolton in 2010 en dat was heel leuk”, zei hij. „Ik was heel jong toen. Nu ben ik een betere speler, een veel completere speler.”

VRIJDAG 28 AUGUSTUS

Ejuke van Heerenveen naar CSKA Moskou

18:45 uur Chidera Ejuke vertrekt na een seizoen al weer bij sc Heerenveen. De voetballer uit Nigeria, met negen treffers clubtopscorer van de afgelopen competitie, stapt over naar CSKA Moskou. Hij heeft bij de topclub uit de Russische hoofdstad een contract voor vier jaar getekend.

Technisch manager Gerry Hamstra voorspelde vorig jaar dat Heerenveen een speler had gehaald voor wie de mensen naar het stadion komen. Nu zegt hij: „Ik denk dat je wel kunt zeggen dat Ejuke dat heeft aangetoond. Met zijn snelheid, dribbels, constante dreiging en scorend vermogen heeft hij onze supporters mooie dingen laten zien”, aldus Hamstra. „Hij heeft zich bij ons verder kunnen ontwikkelen en is nog beter geworden. Zijn transfer naar CSKA Moskou zegt dan ook alles.”

Chelsea haalt Thiago Silva naar Londen

13.12 uur: Chelsea heeft de transfer van Thiago Silva afgerond. De 35-jarige verdediger komt na acht jaar bij Paris-Saint-Germain transfervrij over en tekent voor een jaar met de optie voor nog een jaar.

„Ik ben zo blij om bij Chelsea te kunnen spelen” zei de Braziliaan. „Ik kijk ernaar uit om deel uit te maken van het spannende team van Frank Lampard en ben hier om te strijden voor de prijzen.”

„We zijn verheugd dat we met Thiago Silva een speler van wereldklasse kunnen toevoegen aan ons team”, zei directeur Marina Granovskaia. „Met zijn prestaties op het hoogste niveau twijfelen we er niet aan dat zijn ervaring en kwaliteiten een goede aanvulling zijn op de talenten die we al hebben.”

Chelsea versterkte zich eerder al met Hakim Ziyech, Timo Werner, Ben Chilwell en Malang Sarr.

Heerenveen stunt met terugkeer Henk Veerman

11.30 uur: Henk Veerman keert terug bij sc Heerenveen. De Friese voetbalclub neemt de 29-jarige spits over van de Duitse voetbalclub FC St. Pauli. Hij tekent bij Heerenveen een contract tot medio 2023.

Veerman begon zijn carrière bij FC Volendam en speelde tussen 2015 en 2018 al voor Heerenveen. Daar bewees hij vooral als invaller meerdere keren zijn waarde. De Volendammer verhuisde daarna naar Hamburg waar hij in december 2018 een zware knieblessure opliep. Hij scheurde zijn voorste kruisband in zijn rechterknie.