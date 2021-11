Jeffrey Herlings gaat laatste grand prix in met 3 punten achterstand

Febvre moest als nummer 2 van de tweede race bijna 20 seconden toegeven op de Nederlander. Dankzij de winst in de tweede manche werd Herlings gehuldigd als dagwinnaar. Hij hield net als Febvre 47 punten over aan de GP van Lombardije. De Italiaan Antonio Cairoli eindigde voor eigen publiek als derde met 38 punten.

De Sloveense titelverdediger Tim Gajser raakte achterop in de titelstrijd. Gajser werd respectievelijk achtste en derde, goed voor in totaal 33 punten. De Sloveen heeft nu 15 punten achterstand op Febvre, die woensdag als leider van het WK-klassement begint aan de afsluitende Grote Prijs van Mantova. Glenn Coldenhoff staat in het WK op de zevende plaats.

„Ik kijk uit naar die laatste wedstrijd”, zei Herlings, die getergd was omdat hij in de openingsronde van de tweede manche tot twee keer toe nogal ruw werd geblokt door Febvre. De Brabander, wereldkampioen in 2018, wist de Fransman desondanks wel te passeren en reed daarna met groots machtsvertoon naar zijn 98e GP-zege.

Eerder op de dag had Herlings na een inhaalrace de schade beperkt gehouden in de eerste manche. De KTM-coureur was in de openingsronde onderuit gegaan. Hij wist vanaf de vijftiende plaats weer naar voren te rijden. Alleen Febvre bleef net buiten bereik. Gajser kwam als derde over de finish, maar werd door de wedstrijdleiding voor straf teruggezet naar de achtste plek omdat hij bij de start had afgesneden.