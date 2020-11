NOC*NSF-directeur Maurits Hendriks: ’Wat is het verschil tussen streng en gemeen?’

Maurits Hendriks (l) van NOC*NSF en Marieke van der Plas (directeur KNGU) tijdens een rondetafelgesprek met Kamerleden en betrokkenen over de (on)veiligheid in de turnsport. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - De verhalen over grensoverschrijdend gedrag van trainers in turnsport hebben veel vragen en nog niet veel antwoorden opgeleverd. „Een belangrijke vraag is wat we met elkaar verstaan onder een didactisch veilige omgeving?”, zei Maurits Hendriks, de technisch directeur bij NOC*NSF tijdens een hoorzitting in de Tweede Kamer. „Wat is het verschil tussen streng en gemeen?”