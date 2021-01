Ronald Koeman ziet Frenkie de Jong groeien: ’Hij neemt meer verantwoordelijkheid’

„Op korte termijn zijn nieuwe aanwinsten belangrijk voor ons”, zo sprak hij op de persconferentie. „We willen het elftal verbeteren en om dat effectief te doen is er op sommige posities simpelweg meer concurrentie nodig. Dat is mijn kijk op de zaak. Ik heb begrip voor de lastige situatie van de club en als het niet mogelijk is, dan moeten we wachten op komend jaar.”

Een speler die het zonder de concurrentie van nieuwe spelers goed doet de laatste weken is Frenkie de Jong. De middenvelder was met een goal en een assist in de voorbije twee duels belangrijk voor het elftal. Volgens Koeman komt dat niet uit de lucht vallen. „We hebben er veel met hem over gesproken. Hij moet zich niet alleen bemoeien met de opbouw, maar zich ook melden in het vijandelijke doelgebied. Hij neemt daarin nu meer verantwoordelijkheid. Dat moet, want onze middenvelders moeten acht tot tien goals per seizoen maken.”

Koeman had het verder ook over Lionel Messi, die tijdens de wedstrijd tegen Bilbao weer eens ouderwets in topvorm was. „In de laatste wedstrijd was zijn bijdrage aan de overwinning cruciaal (hij scoorde twee goals, red.). Messi is een winnaar. Sinds hij na kerst weer op het trainingsveld is verschenen, heeft hij zich maximaal gegeven voor het team.”