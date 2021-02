Woeste Dumfries: ’Tadic moet niet zo over mijn moeder praten’

Opnieuw gaf PSV een gewenst resultaat weg in de slotfase, net als donderdag tegen Olympiakos Piraeus in de Europa League. Dumfries veroorzaakte met een handsbal een strafschop, die Dusan Tadic benutte.

Dumfries probeerde Tadic uit zijn concentratie te krijgen. Hij schoot de bal even weg en probeerde de strafschopstip te beschadigen. Dumfries en Tadic gingen na de benutte strafschop bijna op de vuist. Ploeggenoten konden dat nog net verhinderen. „Hij moet niet zo over mijn moeder praten, dat moet je niet doen”, zei Dumfries. „Mij mag je uitschelden, dat is prima. Maar niet mijn moeder. Duidelijk, simpel”, zei de verdediger bij ESPN.

PSV houdt een achterstand van zes punten op koploper Ajax, dat ook nog een duel minder heeft gespeeld. Yorbe Vertessen leek PSV vlak voor de gelijkmaker van Tadic op 2-0 te zetten. De treffer van de invaller werd afgekeurd. De videoscheidsrechter zag dat hij hands had gemaakt. „Dat was zo zonde”, zei Dumfries, die erkende dat hij een strafschop had veroorzaakt. „Als ik die bal niet met een arm raak, dat gaat die bal er wel in.”

