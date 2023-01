Belgische bond mikt hoog voor nieuwe bondscoach: kanonnen op shortlist

Donderdag (vandaag) envrijdag vergadert de TaskForce van de voetbalbond nog over de vacatures van technisch directeur en bondscoach die moeten worden ingevuld. Er zijn al enkele namen van de shortlist voor bondscoach uitgelekt. Niet allemaal, want er staan er nog meerdere op. Maar de namen die Het Nieuwsblad bereikten, zijn niet de minste.

Wie maakt kans?

Ten eerste Joachim Löw. De bijna 63-jarige Duitser was liefst vijftien jaar bondscoach van Duitsland, waarmee hij in 2014 in Brazilië de wereldtitel pakte. In dat jaar werd hij door de wereldvoetbalbond FIFA uitgeroepen tot Trainer van het Jaar. Vóór zijn dienstverband bij de Duitse voetbalbond won hij ook al prijzen als coach van VfB Stuttgart (beker), Tirol Innsbruck (titel) en Austria Wien (Supercup). Nadat hij eerst twee jaar assistent-bondscoach was naast Jürgen Klinsmann veranderde Löw het gezicht van het Duitse voetbal van stug en stoer naar aanvallend en attractief. Na het mislukte EK van 2021 werd de samenwerking met de Duitse bond beëindigd.

Mauricio Pochettino is geen onbekende voor voormalig Ajacieden Jan Vertonghen en Toby Alderweireld. Beide verdedigers werkten bij Tottenham liefst vijf seizoenen onder de 51-jarige Argentijn. Een prijs konden ze samen niet winnen. Ze speelden in 2019 wel de finale van de Champions League, maar die ging verloren tegen Liverpool. Pochettino pakte als trainer pas zijn eerste trofee nadat hij in 2020 trainer werd van het Franse PSG. In het anderhalf jaar dat hij in Parijs coach was, won hij een titel en een beker. Eind vorig seizoen werd hij ontslagen omdat hij de grip op Neymar, Kylian Mbappé en zijn landgenoot Lionel Messi kwijt was.

Ook André Villas-Boas is geen onbekende voor enkele Belgische (ex-)voetballers. Opnieuw Vertonghen bij Tottenham, maar ook Romelu Lukaku (bij Chelsea in zijn eerste periode), Axel Witsel en Nicolas Lombaerts (beiden bij Zenit Sint-Petersburg) werkten met de altijd nog maar 45-jarige Portugees. Hun meningen daarover zijn niet onverdeeld positief. Villas-Boas werkte in zijn beginjaren als coach – hij was nog maar een twintiger – aan de zijde van José Mourinho en na een succesvol jaar als hoofdtrainer van FC Porto werd hij naar Chelsea gehaald als de ’nieuwe Mourinho’. Hij heeft die belofte echter nooit kunnen inlossen, ondanks titels en bekers in Portugal en Rusland. Villas-Boas zit intussen bijna twee jaar zonder werk, nadat hij in februari 2021 opstapte omdat de club een speler had vastgelegd zonder zijn medeweten. Hij heeft veel internationale ervaring, want hij werkte in Italië, Portugal, Engeland, Rusland, China en Frankrijk.

Enig voorbehoud: het is de vraag of deze coaches financieel en sportief haalbaar zijn. Het kan ook nog een vooralsnog onbekende andere naam van de shortlist worden. Van Andrea Pirlo, Hervé Renard, Thierry Henry en Claude Puel is voorlopig even geen sprake meer.

Vermaelen technisch directeur?

De nieuwe technisch directeur, ook al in opvolging van Roberto Martinez, wordt wellicht nog vóór de bondscoach aangesteld. De naam die daar het meest circuleert, is die van Frank Vercauteren, 66 jaar en nu veelal in Rusland verblijvend met zijn Russische vriendin en kind. Hij is, ondanks het gegeven dat hij ook een voorstel heeft van een club om trainer te worden, wel bereid om naar ons land terug te keren.

Huidig assistent-bondscoach Thomas Vermaelen liet op VTM weten dat hij openstaat voor de functie. Ook Michel Preud’homme ligt nog op tafel, maar wil hij wel? Timmy Simons en Johan Walem stelden zich kandidaat, maar voorlopig zonder gevolg.

Bron: Het Nieuwsblad