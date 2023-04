Steenbergen zwemt twee records op één dag, OS-limieten De Waard en Toussaint

In de series zwom de 23-jarige Friezin zaterdagochtend naar een tijd van 2.09,99 en verbeterde ze daarmee het oude record dat sinds april 2014 met 2.10,21 op naam stond van Femke Heemskerk. Met haar tijd dook Steenbergen in de ochtend al onder de limiet voor de Olympische Spelen van Parijs (2.11,47).

Steenbergen, die vorig jaar bij de EK vier gouden medailles pakte, verbeterde vrijdag het Nederlands record op de 400 meter wisselslag. Met haar nieuwe toptijd (4.44,28) bleef ze wel boven de limieten voor de WK van komende zomer in Fukuoka en de Spelen van Parijs. Donderdag haalde ze al wel de olympische limiet op de 200 meter vrije slag.

Ze voldeed in het Pieter van den Hoogenband-zwemstation eerder al aan de olympische limiet op de 200 meter vrij en deed dit zaterdagmiddag op de 100 meter vrij.

„Het gaat echt supergoed. De vorm zit er lekker in. Elke race loopt lekker”, aldus Steenbergen.

Olympische limieten op 100 meter rug De Waard en Toussaint

Maaike de Waard en Kira Toussaint hebben bij de Eindhoven Qualification Meet op de 100 meter rugslag onder de richttijd voor de Olympische Spelen volgend jaar in Parijs gezwommen.

In een spannende finale in het Pieter van den Hoogenband-zwemstadion bleef De Waard Toussaint net voor. De Waard finishte in een tijd van 59,65. Toussaint eindige als tweede in 59,88.

De olympische limiet voor de Spelen volgend jaar in Parijs staat op 59,99. Nederland mag in 2024 twee zwemmers per individuele afstand afvaardigen naar de Franse hoofdstad.