Teun Koopmeiners baalt van rode kaart Calvin Stengs

„De teleurstelling overheerst, zo simpel is het. Als we de lijn van het vorige seizoen willen doortrekken, dan moet je deze wedstrijd winnen”, liet de middenvelder bij FOX Sports weten.

„Het is doodzonde dat we meteen zo’n rode kaart krijgen”, doelde hij op de uitsluiting van Calvin Stengs na ruim een kwartier wegens een sliding met gestrekt been op Kenneth Paal. „Daardoor hadden we het in de eerste helft heel lastig. Je verwacht het niet bij Calvin. Ik denk dat het heel ongelukkig voor hem uitpakte. Hij deed er alles aan om die bal te verdedigen. Hij is strontziek dat hij daar een rode kaart voor kreeg. Het was een mooi voorbeeld van de manier waarop onze aanvallers keihard mee terugverdedigen. Dat karakteriseert ons als team.”

Koopmeiners hield aan het gedreven spel van AZ na de rust nog wel een redelijk goed gevoel over. „Als aanvoerder kan ik zeker trots zijn op de manier waarop we de tweede helft hebben gespeeld. We stopten er veel arbeid en energie in. We konden het PEC ook met tien man heel moeilijk maken. Het blijft niettemin doodzonde dat de wedstrijd zo gelopen is.”