Ereprijs voor Mathieu van der Poel

Hij kreeg namelijk ook de Gerrit Schulte Trofee overhandigd, die hoort bij de uitverkiezing tot Wielrenner van het Jaar.

Van der Poel werd eind vorig in jaar door het publiek, de leden van Club 48 en zijn collega-renners met grote meerderheid van stemmen gekozen tot Renner van het Jaar. Alleen kon hij destijds door privé omstandigheden niet aanwezig zijn bij de prijsuitreiking tijdens het wielergala in Maaspoort Sport & Events in ‘s-Hertogenbosch.

Uit handen van bestuurslid René Koppert van Club 48 kreeg hij na afloop van het NK Veldrijden in Rucphen alsnog de Gerrit Schulte Trofee overhandigd.