Voldoening uit maatschappelijke carrière drijft vechter terug richting de ring Gerges was er klaar mee: ’Maar nu brandt er een hele vuurzee in mij’

Het leven hield Hesdy Gerges een spiegel voor. „Nu weet ik dat er geen afsnijroutes zijn naar succes.” Ⓒ Lars van Soest

KROMMENIE - Hesdy Gerges is een vechter in hart en nieren. Niet voor niets draagt de Amsterdammer de bijnaam Fighterheart. Afscheid van de vechtsport zal hij nooit nemen. Toch deed hij recent een stapje terug en laste hij een mediapauze in. De kickbokser was even helemaal klaar met het ’wereldje’. Ondertussen drijft de voldoening van zijn nieuwe maatschappelijke carrière hem weer richting de ring. „Ik brand weer van ambitie.”