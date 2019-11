Opa van Max Verstappen overleden

Bij Verstappen senior werd in 2017 kanker geconstateerd. Onlangs werd hij opgenomen in een hospice. Hij is 72 jaar geworden.

Frans Verstappen was in Limburg ook bekend door zijn ijssalon in Montfort. In een nabijgelegen zaal werd de afgelopen jaren steevast op een groot scherm naar de Formule 1-races van zijn kleinzoon gekeken.