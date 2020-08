Van Dijk en Wijnaldum openen met Liverpool tegen promovendus Leeds

Manchester City, de nummer 2 van afgelopen seizoen, ontvangt tijdens de eerste speelronde Aston Villa. Manchester United start met een uitwedstrijd tegen Burnley.

Chelsea en Wolverhampton Wanderers luiden het seizoen op maandag 14 september in om meer voorbereidingstijd te hebben na hun Europese verplichtingen. Chelsea stond onlangs nog in de achtste finales van de Champions League, de Wolves reikten tot de laatste acht in de Europa League. Chelsea speelt uit tegen Brighton & Hove Albion, Wolverhampton Wanderers uit tegen Sheffield United.

Tijdens de tweede speelronde staat al de topper tussen Chelsea en Liverpool op de kalender. Dat duel wordt op 19 september gespeeld. Een week later ontvangt Liverpool Arsenal.

Liverpool werd afgelopen seizoen overtuigend kampioen met een voorsprong van liefst achttien punten op City.

Openingsspeeldag Premier League 2020/21

Zaterdag 12 september

Crystal Palace - Southampton

Fulham -Arsenal

Liverpool -Leeds United

Tottenham - Everton

West Bromwich - Leicester City

West Ham United -Newcastle Utd

Maandag 14 september

Brighton -Chelsea

Sheffield United - Wolverhampton Wanderers

Uitgesteld:

Burnley - Manchester United

Manchester City - Aston Villa