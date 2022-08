Messi en Neymar stelen show bij PSG, Monaco verslaat Strasbourg

Paris Saint-Germain heeft de eerste competitiewedstrijd van het seizoen op overtuigende wijze gewonnen. Onder aanvoering van Neymar was de sterrenploeg van de nieuwe trainer Christophe Galtier veel te sterk voor Clermont Foot: 0-5.

De Braziliaan opende al na een paar minuten de score en deed voor rust ook het voorbereidende werk bij de doelpunten van Achraf Hakimi en Marquinhos. In de slotfase schoot Lionel Messi op aangeven van Neymar de vierde treffer binnen. De Argentijn scoorde daarna ook nog met een omhaal.

PSG veroverde vorige week de Franse Supercup door Nantes met 4-0 te verslaan, mede dankzij twee doelpunten van Neymar. Kylian Mbappé ontbrak tegen Nantes vanwege een schorsing en deed tegen Clermont Foot ook niet mee als gevolg van een blessure.

De ploeg uit Parijs veroverde vorig seizoen met overmacht de Franse titel. Omdat het zo gewenste succes in de Champions League echter weer uitbleef, moest trainer Mauricio Pochettino vertrekken. Zijn opvolger Galtier, die vorig seizoen bij Nice werkte, nam deze zomer afscheid van de Nederlanders Xavi Simons (naar PSV) en Georginio Wijnaldum (verhuurd aan AS Roma).

AS Monaco met zege op zak naar Eindhoven

Krépin Diatta zette Monaco vlak voor rust op voorsprong. Kort na de hervatting zorgde Sofiane Diop voor de tweede treffer. Habib Diallo maakte het daarna weer spannend voor de thuisclub. Myron Boadu, voormalig spits van AZ, ontbrak wegens een blessure nog bij Monaco.

Monaco viert de 0-2. Ⓒ ANP/HH

PSV speelde afgelopen week in de derde voorronde van de Champions League gelijk tegen Monaco (1-1). De return is dinsdag in Eindhoven. De winnaar plaatst zich voor de play-offs, waarin een plek in het hoofdtoernooi van de Champions League is te behalen.

Giovanni van Bronckhorst

Rangers FC heeft de tweede competitiewedstrijd in Schotland met 2-0 gewonnen van Kilmarnock. Antonio Colak en Alfredo Morelos maakten de doelpunten. Het was een welkom intermezzo voor de ploeg van Van Bronckhorst, die afgelopen dinsdag met 2-0 verloor van Union Saint-Gilloise in de derde voorronde van de Champions League. Aankomende dinsdag is de return.

Danny Buijs

Datzelfde Union kreeg met 3-0 op de broek van KV Mechelen, de ploeg van Danny Buijs. Mechelen had de eerste twee competitieduels verlopen, maar is nu dus van de hatelijke ’nul’ af.

Mechelen kwam kort voor rust op voorsprong via Rob Schoofs, en via een eigen goal van Lazare Amani en de 3-0 van Julien Ngoy was de klus binnen het uur geklaard.