Nations League: Van ’t Schip mist promotie, België wint mini-finale

VVV-spits Georgios Giakoumakis werd na de eerste helft gewisseld door Van ’t Schip. Zijn vervanger was Vangelis Pavlidis, die in Nederland voor Willem II uitkomt. Verdediger Pantelis Hatzidiakos (AZ) kreeg in de slotminuut nog rood bij de thuisploeg.

België pakt groepswinst

België is door een zege op Denemarken (4-2) doorgedrongen tot de finaleronde van de Nations League. Ook Denemarken kon de groepswinst in groep 2 van de A-divisie nog grijpen, maar slaagde daar niet in. Groepsgenoot IJsland degradeert naar de B-divisie door een ruime nederlaag tegen Engeland (4-0).

Voorafgaand leidde België de groep met 12 punten, maar was nog in te halen door Denemarken. De ploeg van bondscoach Kasper Hjulmand volgde op 2 punten achterstand.

Youri Tielemans en Jan Vertonghen feliciteren elkaar met de zege van de Rode Duivels. Ⓒ BSR Agency

De wedstrijd ging gelijk op en ook de ruststand was in evenwicht. Youri Tielemans en Jonas Wind scoorden voor rust (1-1). In de tweede helft maakte Romelu Lukaku het verschil. De 27-jarige spits scoorde tweemaal en schroefde zijn productie voor de nationale ploeg op naar 57 goals. Invaller Nacer Chadli maakte een kolderieke eigen goal dankzij een blunder van doelman Thibaut Courtois, maar Kevin de Bruyne voorkwam dat het nog spannend werd met de laatste goal van de wedstrijd.

Ruime zege Engeland

Het andere duel in de groep tussen Engeland en IJsland werd afgetekend gewonnen door de Engelsen. Declan Rice en Mason Mount scoorden in de eerste helft. Namens IJsland, dat de groepsfase van de Nations League zonder punten heeft beëindigd, ontving Birkir Sævarsson twee gele kaarten en verliet met nog ruim een halfuur te gaan het veld. Phil Foden bepaalde de eindstand met twee doelpunten in de slotfase.

Gelegenheidsteam Noorwegen houdt Oostenrijk in bedwang

Oostenrijk, tegenstander van Nederland in de EK-poule, heeft in de Nations League promotie naar de A-divisie afgedwongen. De ploeg van bondscoach Franco Foda had in Wenen voldoende aan 1-1 tegen een Noors gelegenheidsteam. Daarmee stelde de thuisploeg de eindzege veilig in de poule.

Noorwegen kreeg enkele uren voor het begin van het duel in Wenen te horen dat het uitgestelde duel zondag in en tegen Roemenië in een reglementaire nederlaag van 3-0 was geëindigd. De UEFA toonde er geen begrip voor dat de Noorse autoriteiten de nationale ploeg hadden verboden om naar Boekarest te vliegen. De A-selectie moest van het Noorse ministerie van Volksgezondheid in quarantaine na een positieve coronatest van international Omar Elabdellaoui.

Voor het duel in Oostenrijk had de Noorse technische staf een compleet nieuwe selectie samengesteld, met liefst dertien debutanten. Onder hen bevonden zich spits Jørgen Strand Larsen (FC Groningen) en de middenvelders Sondre Tronstad (Vitesse) en Hakon Evjen (AZ). Strand Larsen en Tronstad hadden een basisplaats in Wenen. Evjen mocht in de slotfase nog even meedoen.

Ghayas Zahid opende na ruim een uur de score voor Noorwegen. Diep in de extra tijd voorkwam Adrian Grbic namens Oostenrijk een pijnlijke nederlaag.