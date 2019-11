Ajax maakt het zichzelf lastig in Zwolle

Door de overwinning heeft koploper Ajax nu negen punten meer dan naaste achtervolgers AZ en PSV. PSV neemt het zaterdagavond om 19.45 uur in Rotterdam op tegen Sparta. Een uur later begint het duel tussen AZ en FC Twente.

De focus bij de ploeg van Erik ten Hag kan nu direct op de Champions League. Komende dinsdag gaat Ajax voor het vierde groepsduel op bezoek bij Chelsea. Anderhalve week geleden won de club uit Londen met 0-1 in Amsterdam.

Quincy Promes en Hakim Ziyech vieren de 0-2. Ⓒ Matty van Wijnbergen

In een vloek en een zucht leek het duel in Overijssel beslist. In de zesde en in de elfde minuut scoorde Quincy Promes voor Ajax. In de 20e minuut maakte David Neres de 0-3. Gustavo Hamer zette nog voor rust ook PEC op het scorebord. Slordig verdedigen van Ajax lag ten grondslag aan die tegengoal.

Hamer had zich in beginfase al op negatieve wijze laten zien. Lisandro Martinez raakte geblesseerd na een forse overtreding van de middenvelder. Edson Alvarez kwam in de 26e minuut in de ploeg voor de Argentijn.

Mustafa Saymak zorgt voor de 2-3. Ⓒ Matty van Wijnbergen

In de tweede helft maakte Ajax het zichzelf nog heel lastig. Mustafa Saymak maakte in de 62e minuut de tweede goal voor de thuisploeg. Al was het de vraag of hij toen nog op het veld had mogen staan. Saymak deelde, al dan niet bewust, een elleboog uit aan Alavarez. De Mexicaan moest het veld met een bebloed gezicht verlaten. Arbiter Björn Kuipers vond een gele kaart afdoende. De 17-jarige Ryan Gravenberch verving Alvarez.

Na 70 minuten moest ook Donny van de Beek naar de kant. De 22-jarige middenvelder strompelde van het veld. Razvan Marin kwam erin voor de middenvelder. In de 88e minuut zorgde Neres op aangeven van Ziyech voor de bevrijdende treffer van Ajax.

Ajax wint met de hakken over de sloot in Zwolle. Ⓒ Matty van Wijnbergen