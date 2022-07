Djokovic over Wimbledon-finale tegen Kyrgios: ’Het wordt vuurwerk’

„Ik hoop dat mijn surplus aan ervaring met dit type wedstrijden me helpt, maar als ik zie hoe Nick zich gedraagt, lijkt hij niet al te veel te lijden onder de druk. Bovendien is hij het type dat altijd sterk presteert tegen de betere spelers. Daarom respecteren wij hem, omdat we weten wat hij kan brengen. Eén ding is zeker: het wordt vuurwerk. En als tennisliefhebber ben ik ook gewoon blij dat ik tegen hem kan spelen. Hij zit boordevol talent. Ik weet nog hoeveel lof hij kreeg toen hij op het circuit kwam”, aldus Djokovic na zijn zege op Norrie.

Djokovic en Kyrgios kwamen begin dit jaar nader tot elkaar toen de Australiër zich uitsprak tegen het gedwongen vertrek van Djokovic uit Australië waar hij was voor de Australian Open. Kyrgios sprak onlangs over een beginnende bromance. „Ik weet niet of ik het al een bromance zou noemen, maar we hebben alleszins een nauwere band dan voor januari dit jaar. Toen ik in Australië in een heel moeilijke situatie zat, was hij een van de weinige tennissers die mij publiekelijk steunde, wat ik enorm waardeerde.”

Kyrgios, vaak in opspraak wegens wangedrag op en buiten de baan, had het in de halve eindstrijd moeten opnemen tegen Nadal. De Spaanse favoriet trok zich echter terug met een buikspierblessure. „Zo wilde ik de finale niet bereiken. Rafa en ik hebben op Wimbledon elk een keer gewonnen tegen elkaar. Als competitieve mens wilde ik echt weten hoe het derde hoofdstuk zou aflopen. Jammer”, reageerde Kyrgios op de afmelding van de Spanjaard.

Kyrgios’ (27 jaar) beste resultaat op een grand slam is een kwartfinale en die dateert al van 2015 toen de Australische tiener als de next big thing in het tennis gold. Tot zijn eigen verbazing staat hij nu in de finale. „Ik kan amper wachten om eraan te beginnen. Normaal word ik niet snel nerveus, maar nu ben ik stuiterbal, een brok vol energie. Ik wil naar het trainingsveld om wat tegen een bal te meppen en kan amper stoppen met praten. Donderdag heb ik amper een uurtje geslapen.”

