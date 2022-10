Ook Charleroi te sterk voor Antwerp van Mark van Bommel

Van Bommel had voor hetzelfde elftal gekozen dat vorige week de topper tegen Genk verloor, dus met de Nederlanders Calvin Stengs, Jurgen Ekkelenkamp en Vincent Janssen. Met name Stengs stichtte voor de rust gevaar. Op aangeven van Janssen slaagde hij er na ruim 20 minuten niet in doelman Hervé Koffi te passeren. Niet veel later claimde Janssen tevergeefs een strafschop na een overtreding van Stelios Andreou.

Nadat Stengs nog eens net langs het doel schoot was het aan de andere kant wel raak. Op aangeven van Adem Zorgane kon Nadhir Benbouali in de 35e minuut de bal langs doelman Jean Butez in het doel schieten.

In de slotfase was Janssen nog dicht bij de gelijkmaker. De aanvaller, die deel uitmaakt van de voorlopige WK-selectie van Oranje, kopte in blessuretijd tegen de lat en schoot in de rebound met een omhaal maar net langs het doel.