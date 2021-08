Baanwielrenster Laurine van Riessen afgevoerd na enorme klapper

Premium Wielrennen

Zó bereidden de teamsprinters zich voor op hun gouden uitvoering

De meest zekere aller gouden medailles moest in Japan nog wel even door de Nederlandse baanwielrenners worden zekergesteld. Dat gebeurde in de prefectuur Shizuoka, in de stad Izu om precies te zijn. Zó kwam de gouden plak op het onderdeel teamsprint tot stand, met de Japanse tijden erbij.