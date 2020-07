Alberto Contador rijdt 78 (!) keer steile klim op en zet wereldrecord neer

In hoogtemeters de Mount Everest beklimmen en dat zo snel mogelijk. Daar komt de Everest-challenge op neer. Het wereldrecord stond sinds vorige maand op naam van Lachlan Morton, maar werd overgenomen door Contador. ’El Pistolero’ knalde 78 (!) keer het segment ’Parte final - Silla del Rey’ op. Dat is een beklimming van 960 meter met een gemiddeld stijgingspercentage van 13 procent. Contador deed daar 7 uur, 27 minuten en 20 seconden over. Goed voor bijna 150 kilometer.

Overigens werd deze week ook het wereldrecord bij de vrouwen verbroken. Emma Pooley (ex-Lotto) deed 8 uur en 53 minuten over de vereiste 8.848 hoogtemeters. Daarmee was de wereldkampioene tijdrijden uit 2010 meer dan een kwartier sneller dan de vorige recordhoudster, Hannah Rhodes-Patterson.

„Ik heb deze uitdaging gedaan zodat ik ze nooit meer hoef te doen”, aldus Pooley, die voor haar recordpoging tien keer de beklimming van Haggenegg opreed. Een klim van 6,3 kilometer en een gemiddeld stijgingspercentage van 13 procent in Zwitserland. „Het was zowel verschrikkelijk als geweldig.”