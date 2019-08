’Spijtig, maar Feyenoord kan niet meedoen om de titel’

Jan-Arie van der Heijden en Steven Berghuis verbijten de teleurstelling van de remise in Heerenveen. Ⓒ BSR/Soccrates

HEERENVEEN - Het leek even hand in hand te gaan bij Feyenoord: winnen en uitgekiend spelersmanagement. Toch kreeg trainer-coach Jaap Stam met zijn team uiteindelijk het deksel op de neus in Friesland toen Ibrahim Dresevic tien minuten voor tijd Heerenveen vanaf 25 meter alsnog een verdiend punt bezorgde: 1-1.