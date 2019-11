Jong Oranje na ruime zege hard op weg naar EK

Niet geheel tegen de verwachting in speelde de wedstrijd zich vooral af op de helft van Gibraltar. Hoewel het geen kansenregen was tegen Gibraltar, was het wel wachten op het eerste doelpunt van Jong Oranje. Die kwam na een kwartier spelen op naam van Cody Gakpo (PSV), die de bal in de kluts het laatste zetje gaf.

De score werd voor rust verdubbeld door Dani de Wit (AZ). Met een fraaie zweefduik kopte de middenvelder een voorzet uit een vrije trap hard in het dak van het doel.

Ook na rust had Gibraltar niks te vertellen, maar Jong Oranje creëerde ook niet kans na kans. De 0-3 viel pas na een dik uur, toen Gakpo een voorzet vanaf de rechterflank in het doel werkte en zijn tweede van de avond maakte. Direct daarna maakte ook De Wit zijn tweede treffer van de wedstrijd: 0-4. Een kwartier voor tijd maakte De Wit zijn hattrick compleet en zette hij de 0-5 op het scorebord. Het slotstuk kwam van Daishawn Redan (Hertha BSC) die zijn eerste goal in het shirt van Jong Oranje maakte.

In zicht

Jong Oranje is goed op weg om zich te kwalificeren voor de EK onder 21 jaar, gehouden in 2021 en georganiseerd door Hongarije en Slovenië. De jongelingen van bondscoach Erwin van de Looi wonnen al eerder van Cyprus (5-1), Portugal (4-2) en Noorwegen (0-4) en ook Gibraltar werd met flinke cijfers over de knie gelegd.

Jong Oranje is nog zonder puntenverlies en leidt de groep. Naast alle groepswinnaars plaatst ook de beste nummer twee zich voor het eindtoernooi.

De onder 21-selectie van Oranje miste smaakmakers Boadu en Calvin Stengs. De AZ-talenten zijn namelijk door Ronald Koeman meegenomen met het grote Oranje, dat zich zaterdag tegen Noord-Ierland kan vezekeren van een EK-ticket. Mocht het in Belfast niet lukken, dan moet Nederland de klus klaren tegen Estland, op dinsdag 19 november in de Johan Cruijff ArenA.