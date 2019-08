Sport Kort: Arsenal-spits vindt nieuwe club

Voetbal: Watford legt transfervrije Welbeck vast

17:10 uur: Watford heeft aanvaller Danny Welbeck gecontracteerd. De 28-jarige Welbeck was transfervrij omdat zijn contract bij Arsenal deze zomer afliep.

Welbeck speelde van 2011 tot 2014 bij Manchester United, dat hem naar concurrent Arsenal liet vertrekken. Daar kwam de 42-voudig international afgelopen seizoen weinig aan spelen toe.

Luka Mezgec wint. Ⓒ Tour de Pologne

Wielrennen: Mezgec wint ook vijfde rit in Polen

17:00 uur: Luka Mezgec heeft de vijfde etappe van de Ronde van Polen gewonnen. De Sloveen behaalde daarmee zijn tweede zege in de koers, nadat hij eerder al de snelste was in de tweede etappe. Hij finishte in de sprint voor de Spanjaard Eduard Prades en de Engelsman Ben Swift.

De Duitser Pascal Ackermann blijft leider in het algemeen klassement.

Ook de renners van Lotto-Soudal verschenen aan de start. Hun ploeggenoot Bjorg Lambrecht overleed maandag in de koers aan de gevolgen van een valpartij. De rit van dinsdag was daarom geneutraliseerd.

FC Utrecht-middenvelder Joris van Overeem. Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: FC Utrecht weken zonder middenvelder

16:36 uur: FC Utrecht kan de komende weken niet beschikken over Joris van Overeem. De 25-jarige middenvelder heeft aan het duel in de voorronden van de Europa League met HSK Zrinjski een blessure overgehouden. Om wat voor kwetsuur het gaat, maakt de club niet bekend.

"In een duel met een speler van de tegenstander heb ik deze blessure opgelopen", aldus Van Overeem. "Ik verwacht door deze blessure enkele weken uitgeschakeld te zijn en ga er alles aan doen om zo snel mogelijk weer fit te worden."

FC Utrecht speelt zondag thuis tegen PEC Zwolle.

Joy Stubbe (links) en Marleen van Iersel. Ⓒ EPA

Beachvolleybal: Van Iersel en Stubbe door naar volgende ronde

16:33 uur: Marleen van Iersel en Joy Stubbe hebben op het EK in Moskou ook hun tweede duel in de groepsfase met 2-0 gewonnen. Van Iersel en Stubbe waren met 21-13 en 21-16 te sterk voor het Tsjechische duo Kvapilová/Kubickova.

Dinsdag waren Van Iersel en Stubbe het EK al begonnen met een 2-0-zege op de Russinnen Ksenia Dabizja en Darja Roedych en daardoor weten ze zich verzekerd van een plek in de volgende ronde. Ze strijden donderdag met de Duitse combinatie Borger/Sude om groepswinst.

Eric Botteghin Ⓒ Hollandse Hoogte

Voetbal: Botteghin kan spelen tegen Tbilisi

14.58 uur: Jaap Stam, de trainer van Feyenoord, kan donderdag in de wedstrijd tegen Dinamo Tbilisi een beroep doen op verdediger Eric Botteghin. De Braziliaan moest zondag in de competitiewedstrijd tegen Sparta het veld verlaten, maar is naar verwachting op tijd weer fit.

Een andere verdediger, Jeremiah St. Juste, is er niet meer bij. Sjaak Troost, technisch directeur van de Rotterdammers, bevestigde woensdag dat de speler zo goed als zeker naar het Duitse FSV Mainz 05 vertrekt. Ook Dylan Vente ontbreekt donderdag, net als de al langer geblesseerden Nicolai Jørgensen, Jens Toornstra en doelman Justin Bijlow.

De Rotterdammers spelen donderdag om 19.30 uur de eerste wedstrijd in de derde voorronde van de Europa League. Een week later volgt de return in Georgië.

Guillaume Martin Ⓒ Hollandse Hoogte

Wielrennen: Cofidis haalt ook een klimmer

12.30 uur: Cofidis heeft na de Italianen Elia Viviani en Fabio Sabatini opnieuw een versterking in huis gehaald. De Franse wielrenner Guillaume Martin komt over van het Belgische Wanty-Gobert. De 26-jarige Martin reed een goede Tour de France die hij als twaalfde afsloot. Hij tekent bij de Franse ploeg een contract voor twee jaar.

„Ik reed in mijn profloopbaan nog maar voor één ploeg en kijk uit naar een nieuwe omgeving. Ik wil graag blijven deelnemen aan grote rondes en mik op een zege in een WorldTour-koers”, aldus Martin, die zes overwinningen als beroepsrenner achter zijn naam heeft staan.

Lobke Berkhout Ⓒ ANP

Zeilen: Oranje-duo blijft elfde op WK

11.38 uur: Afrodite Zegers en Lobke Berkhout zijn woensdag bij het wereldkampioenschap 470 niet op kunnen schuiven naar een plaats in de top 10. Het Nederlandse duo, dat op het olympisch water van Enoshima kwalificatie voor de Spelen hoopt af te dwingen, eindigde in de drie gevaren races respectievelijk als negentiende, elfde en vijfde. Daarmee bleven ze op de elfde plaats staan met nu 81 punten.

De Britse zeilsters Hannah Mills en Eilidh McIntyre kenden een bijzonder goede dag met twee eerste plaatsen en een tweede plaats. Daarmee namen ze de eerste plaats over van de Japanse titelverdedigsters Ai Kondo Yoshida en Miho Yoshioka. Het Britse koppel staat op 24 punten, hun naaste belagers hebben er 29.

Nick Kyrgios verlaat verslagen de baan. Ⓒ AFP

Tennis: Kyrgios geeft toernooizege geen vervolg

08:40 uur: Nick Kyrgios is twee dagen na zijn toernooizege in Washington al in de eerste ronde uitgeschakeld bij de Rogers Cup in Montreal. De Brit Kyle Edmund beëindigde de partij, die twee sets duurde, met zijn vijftiende ace: 6-3 6-4. Edmund treft in de volgende ronde de Rus Daniil Medvedev, de verliezer in de finale van Washington.