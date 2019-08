Sport Kort: Nummer 12 Tour naar Cofidis

Wielrennen: Cofidis haalt ook een klimmer

12.30 uur: Cofidis heeft na de Italianen Elia Viviani en Fabio Sabatini opnieuw een versterking in huis gehaald. De Franse wielrenner Guillaume Martin komt over van het Belgische Wanty-Gobert. De 26-jarige Martin reed een goede Tour de France die hij als twaalfde afsloot. Hij tekent bij de Franse ploeg een contract voor twee jaar.

„Ik reed in mijn profloopbaan nog maar voor één ploeg en kijk uit naar een nieuwe omgeving. Ik wil graag blijven deelnemen aan grote rondes en mik op een zege in een WorldTour-koers”, aldus Martin, die zes overwinningen als beroepsrenner achter zijn naam heeft staan.

Lobke Berkhout Ⓒ ANP

Zeilen: Oranje-duo blijft elfde op WK

11.38 uur: Afrodite Zegers en Lobke Berkhout zijn woensdag bij het wereldkampioenschap 470 niet op kunnen schuiven naar een plaats in de top 10. Het Nederlandse duo, dat op het olympisch water van Enoshima kwalificatie voor de Spelen hoopt af te dwingen, eindigde in de drie gevaren races respectievelijk als negentiende, elfde en vijfde. Daarmee bleven ze op de elfde plaats staan met nu 81 punten.

De Britse zeilsters Hannah Mills en Eilidh McIntyre kenden een bijzonder goede dag met twee eerste plaatsen en een tweede plaats. Daarmee namen ze de eerste plaats over van de Japanse titelverdedigsters Ai Kondo Yoshida en Miho Yoshioka. Het Britse koppel staat op 24 punten, hun naaste belagers hebben er 29.

Nick Kyrgios verlaat verslagen de baan. Ⓒ AFP

Tennis: Kyrgios geeft toernooizege geen vervolg

08:40 uur: Nick Kyrgios is twee dagen na zijn toernooizege in Washington al in de eerste ronde uitgeschakeld bij de Rogers Cup in Montreal. De Brit Kyle Edmund beëindigde de partij, die twee sets duurde, met zijn vijftiende ace: 6-3 6-4. Edmund treft in de volgende ronde de Rus Daniil Medvedev, de verliezer in de finale van Washington.