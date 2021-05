Corona slaat weer toe binnen Alkmaarse selectie

Middenvelder Dani de Wit van AZ. Ⓒ BSR Agency

WIJDEWORMER - AZ moet het in de strijd om de tweede plaats met PSV in ieder geval stellen zonder topscorer Teun Koopmeiners. De Alkmaarse captain is nog steeds niet hersteld van Covid-19. Bij ploeggenoot Dani de Wit werd deze week eveneens het coronavirus vastgesteld. Beide spelers ontbreken dan ook zaterdag in het thuisduel met Fortuna Sittard.