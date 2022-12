Premium Het beste van De Telegraaf

Argentijnse ster de échte baas van het wereldkampioenschap Messi viert WK-winst met kids en ploeggenoten: ’Kom nou naar beneden, jongens!’

Door Marcel van der Kraan

Messi viert de wereldtitel met zijn familie. Ⓒ Getty Images

DOHA - Je hebt de Emir en je hebt Messi. De eerste is de baas van het land dat het WK naar Qatar haalde, de tweede is de échte baas van het WK geworden. Zo imponerend, zoveel macht op een paar honderd vierkante meter gras in de woestijn. Het moest en zou zijn toernooi worden en de laatste kans in zijn loopbaan om de wereldbeker te veroveren heeft hij gegrepen. In misschien wel de meest zinderende eindstrijd van een wereldkampioenschap voetbal ooit.