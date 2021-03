Juventus begint zonder Matthijs de Ligt aan duel met Porto

Na de training van maandag liet Pirlo weten De Ligt niet eens op te nemen in de wedstrijdselectie, omdat hij niet fit genoeg was. Daar kwam hij op de wedstrijddag van terug.

De Ligt raakte vorige week vlak voor de competitiewedstrijd in de Serie A tegen Spezia geblesseerd en hij ontbrak ook zaterdag tegen Lazio.

Porto won het eerste duel met 2-1. Scheidsrechter Björn Kuipers heeft de leiding bij de return in Turijn.

Pirlo kan tevens weer beschikken over Giorgio Chiellini. De ervaren verdediger van Juventus viel drie weken geleden geblesseerd uit tijdens het eerste duel met Porto. „Chiellini is niet op z’n best, maar hij kan spelen”, zei Pirlo. De Italiaanse kampioen verloor in Portugal met 2-1. Dankzij het doelpunt in de slotfase van Federico Chiesa heeft de ’Oude Dame’ in de return in principe aan één treffer genoeg om de kwartfinales te halen.

De Braziliaanse verdediger Danilo is geschorst bij Juventus. De licht geblesseerde middenvelders Arthur Melo en Weston McKennie zijn volgens Pirlo inzetbaar, net als Cristiano Ronaldo die uit voorzorg tegen Lazio op de bank begon en alleen de laatste 20 minuten meedeed. „Dit zijn de wedstrijden van Cristiano. Hij heeft wat rust gehad en is er nu weer klaar voor. Hij kan niet wachten om te spelen.”

Sevilla

Sevilla begint dinsdagavond zonder de Nederlanders Luuk de Jong en Karim Rekik aan de return tegen Borussia Dortmund in de achtste finales van de Champions League. Beiden moeten in Duitsland op de bank plaatsnemen. Ook onder anderen oud-Ajacied Nemanja Gudelj en de Kroaat Ivan Rakitic (ex-Barcelona) hebben een reserverol bij Sevilla.

Het eerste duel vorige maand in Spanje eindigde in een zege voor Dortmund: 2-3. In die wedstrijd viel aanvaller De Jong na een uur in bij een stand van 1-3 en met een treffer in de 84e minuut bezorgde hij zijn club toch weer wat hoop voor de return in Duitsland. Verdediger Rekik bleef in de eerste wedstrijd op de bank bij Sevilla, dat zaterdag in eigen land tegen de derde nederlaag op rij aanliep.

Bij Borussia Dortmund zijn uiteraard weer vele ogen gericht op de trefzekere aanvaller Erling Haaland. De 20-jarige Noor scoorde al 18 keer in 13 duels in de Champions League. Haaland heeft op de Noorse topscorerslijst in de Europese koningsklasse alleen Ole Gunnar Solskjaer nog voor zich. De huidige coach van Manchester United maakte 19 goals in 77 wedstrijden in de Champions League.