Juventus-verdediger Matthijs de Ligt tóch inzetbaar tegen FC Porto

De Ligt raakte vorige week kort voor het competitieduel met Spezia geblesseerd en ontbrak zaterdag ook tegen Lazio. De Nederlandse verdediger stond maandag weliswaar weer op het trainingsveld, maar hij deed met een ingepakt linkeronderbeen volgens trainer Andrea Pirlo alleen de warming-up mee.

Maar de Oranje-verdediger is toch opgenomen in de selectie.

Pirlo kan tevens weer beschikken over Giorgio Chiellini. De ervaren verdediger van Juventus viel drie weken geleden geblesseerd uit tijdens het eerste duel met Porto. „Chiellini is niet op z’n best, maar hij kan spelen”, zei Pirlo. De Italiaanse kampioen verloor in Portugal met 2-1. Dankzij het doelpunt in de slotfase van Federico Chiesa heeft de ’Oude Dame’ in de return in principe aan één treffer genoeg om de kwartfinales te halen.

De Braziliaanse verdediger Danilo is geschorst bij Juventus. De licht geblesseerde middenvelders Arthur Melo en Weston McKennie zijn volgens Pirlo inzetbaar, net als Cristiano Ronaldo die uit voorzorg tegen Lazio op de bank begon en alleen de laatste 20 minuten meedeed. „Dit zijn de wedstrijden van Cristiano. Hij heeft wat rust gehad en is er nu weer klaar voor. Hij kan niet wachten om te spelen.”