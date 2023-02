LIVE Tussenronde Europa League: doek Ajax lijkt al voor rust te vallen

Volg de wedstrijden via onze uitgebreide statistieken, met tussenstanden en doelpuntenmakers

Bekijk ook: Heitinga kiest voor drie verdedigers uit bij Union

Union Berlin-Ajax (21.00 uur)

Manchester United-FC Barcelona (21.00 uur)

Reeds gespeeld

PSV - Sevilla (18.45 uur)

Er was vooraf volop gesproken over een remontada van PSV na de weinig perspectiefrijke 3-0 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen FC Sevilla, maar een wonder van Eindhoven zat er donderdagavond niet in. PSV won door goals van Luuk de Jong en Fabio Silva weliswaar met 2-0 in de return van het duel in de tussenronde van de Europa League, maar de openingsgoal viel pas in de 77e minuut en dat was te laat om Sevilla nog aan het wankelen te krijgen. Al haalde het team van Ruud van Nistelrooy in de slotfase nog alles uit de kast om een mirakel te bewerkstelligen.