Statistieken Europa League: einde verhaal Ajax en PSV, Ten Hag verschalkt Barça

Volg de wedstrijden via onze uitgebreide statistieken, met tussenstanden en doelpuntenmakers

Union Berlin-Ajax

Het Europese avontuur van Ajax is dit seizoen op een drama uitgelopen. Nadat de Amsterdammers onder Alfred Schreuder al roemloos werden uitgeschakeld in de groepsfase van de Champions League, was Union Berlin in de tussenronde van de Europa League te sterk: 3-1. Dat was na het eerdere gelijkspel in Amsterdam (0-0) voor de Eisern genoeg om te stunten. Een makkelijk gegeven penalty en een blunder van Geronimo Rulli leidden de ondergang van het elftal van John Heitinga in.

PSV - Sevilla (18.45 uur)

Er was vooraf volop gesproken over een remontada van PSV na de weinig perspectiefrijke 3-0 nederlaag in de eerste wedstrijd tegen FC Sevilla, maar een wonder van Eindhoven zat er donderdagavond niet in. PSV won door goals van Luuk de Jong en Fabio Silva weliswaar met 2-0 in de return van het duel in de tussenronde van de Europa League, maar de openingsgoal viel pas in de 77e minuut en dat was te laat om Sevilla nog aan het wankelen te krijgen. Al haalde het team van Ruud van Nistelrooy in de slotfase nog alles uit de kast om een mirakel te bewerkstelligen.

Bekijk ook: Zege PSV na sterke slotfase niet genoeg tegen Sevilla

Manchester United-FC Barcelona

Erik ten Hag kon al niet meer stuk in Engeland, maar heeft de aanhang van Manchester United nu nóg gekker gemaakt door Barcelona na een wederom zinderend gevecht uit de Europa League te kegelen. Op Old Trafford stond het publiek in de tweede helft op de banken en zag hoe United in de 75e minuut via Antony de genadeklap uitdeelde aan de koploper van de Spaanse competitie: 2-1.