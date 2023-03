Van de Zandschulp verliest dubbelpartij van Koolhof in Miami

Koolhof en Skupski zijn in Miami als eerste geplaatst. Het duo verloor ruim een week geleden de finale van Indian Wells. Tegen Van de Zandschulp en McDonald was een break aan het einde van de eerste set genoeg om de winst te pakken. In de tweede set moest een tiebreak de beslissing brengen. Daarin liepen Koolhof en Skupski uit naar 6-3 en sloegen op het derde matchpoint toe.

In de kwartfinales nemen Koolhof en Skupski het op tegen Santiago González uit Mexico en Edouard Roger-Vasselin uit Frankrijk. Dat duo had met 6-3 6-4 gewonnen van de Colombianen Juan Sebastián Cabal en Robert Farah.

Van de Zandschulp zit nog in het enkelspel in Miami. Daarin treft hij na de zege op de Noor Casper Ruud in de vierde ronde de Fin Emil Ruusuvuori. Die partij wordt dinsdag als tweede wedstrijd op de Grandstand gespeeld.

Cerundolo is Auger-Aliassime de baas

Félix Auger-Aliassime is in de derde ronde van het masterstoernooi van Miami uitgeschakeld. De als vijfde geplaatste Canadees verloor in twee sets van de Argentijn Francisco Cerundolo: 6-2 7-5.

De 22-jarige Canadees is de nummer 6 van de wereldranglijst. Zijn twee jaar oudere Argentijnse tegenstander staat op de 31e plaats. Cerundolo brak meteen de eerste opslagbeurt van Auger-Aliassime en liep uit naar 2-0. Met een dubbele break kwam hij zelfs op 5-1 en won de set met 6-2.

Op 2-2 in de tweede set wist de Argentijn opnieuw de servicebeurt van zijn tegenstander te breken. Auger-Aliassime kwam echter terug tot 4-4. Na een tweede break op 5-5, serveerde Cerundolo de partij alsnog uit.

Stefanos Tsitsipas had eerder op de avond in drie sets gewonnen van Cristian Garin uit Chili. De als tweede geplaatste Griek had daar ruim twee uur voor nodig en won met 6-3 4-6 6-4.