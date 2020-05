Felipe Massa: ’Michael Schumacher zit in een moeilijke fase’

Michael Schumacher (L) knuffelt zich Braziliaanse teamgenoot Felipe Massa (foto uit 2006) Ⓒ EPA

Het is ongeveer 6,5 jaar geleden dat Michael Schumacher, zevenvoudig wereldkampioen in de Formule 1, zwaargewond raakte bij een dramatisch ski-ongeval in de Franse Alpen. Sindsdien is er maar weinig naar buiten gekomen over de gezondheidstoestand van de Duitse Fomule 1-legende die herstelt in Zwitserland.