Nederlands record én WK-limiet voor kogelslingeraar Denzel Comenentia

Door Eric Roeske Kopieer naar clipboard

Denzel Comenentia (archieffoto). Ⓒ ANP/HH

TUCSON - Denzel Comenentia heeft tijdens een internationale atletiekwedstrijd in de Amerikaanse plaats Tucson zijn eigen Nederlands record kogelslingeren verbeterd dankzij een worp van 78,01 meter. Zijn prestatie is meteen goed voor deelname aan de wereldkampioenschappen komende zomer in Boedapest, die door de internationale atletiekfederatie op 78,00 meter is gesteld.