Nederlandse hockeyvrouwen sluiten gouden jaar in stijl af

Daarmee kwam aan een superseizoen een einde. De ploeg van Alyson Annan won dit kalenderjaar het EK in eigen land, de Pro League en in Tokio uiteraard de prijs der prijzen: olympisch goud.

Golden girls

En die olympisch kampioen begon de derby der Lage Landen nog wel zo ongeïnspireerd, een wedstrijd die in het Amsterdamse Bos werd gadegeslagen door 4500 belangstellenden. Goed, de ploeg van Annan speelde lang niet op volle oorlogssterkte, zo ontbraken de golden girls Felice Albers, Laurien Leurink en goalgetter Frédérique Matla. Maar het ondoordachte aanvalsspel in het eerste kwart was Oranje onwaardig.

Waar de nummer één van de wereld geen enkele kans creëerde, daar drongen de Belgische vrouwen, onder leiding van de gewezen Den Bosch-coach Raoul Ehren, met drie verkregen strafcorners aan. Bij het setje corners diende Alexandra Heerbaart één keer in actie te komen. Koel werkte ze het schot van Stephanie Vanden Borre de cirkel uit.

Eva de Goede strompelt van het veld. Ⓒ HH/ANP

De Goede

Het tweede kwart was amper onderweg, of de ’Red Panthers’ namen uit de vierde strafcorner brutaal de leiding. Ditmaal besloot Vanden Borre de bal te ’slepen’, met succes. Heerbaart, die de bal met haar kolossale linkerhandschoen nog beroerde, kon zich die treffer aanrekenen.

De bewuste corner was veroorzaakt door Eva de Goede, die ongelukkig op de bal was gaan staan en daarmee door haar rechterenkel klapte. De Oranje-captain verliet ondersteund door de dokter en een ploeggenote het veld en zou in de afsluitende interland in het zo succesvol verlopen jaar niet meer terugkeren. Waarschijnlijk mist de vedette van HGC ook de laatste twee competitieduels van het jaar.

Brasschaat

Overigens was het een speciale derby voor Alexandra Heerbaart. De 27-jarige keepster van SCHC, dochter van Nederlandse ouders, zag in het Belgische Brasschaat het levenslicht. Al vroeg in haar veelbelovende carrière bedacht Heerbaart, mocht het zover komen, dat zij voor Nederland wilde uitkomen. Op haar veertiende debuteerde de keepster al voor haar club Dragons op het hoogste niveau in België.

De ploeg van Annan zou gelijk na rust orde op zaken stellen. En hoe. In een mum van tijd hadden de Oranje-vrouwen de achterstand omgebouwd in een florissante 3-1 voorsprong. Klaarblijkelijk waren er harde woorden gevallen in de kleedkamer, aangezien Annan een grondige hekel aan verliezen heeft.

België komt hier nog op 0-1. Ⓒ HH/ANP

Moes & Welten

Allereerst was het Joosje Burg, de kleine en dekselse spits van Den Bosch, die attent reageerde nadat de bal uit een scrimmage, waarbij Xan de Waard was betrokken, voor haar stick viel. Burg twijfelde geen moment en sloeg de bal in de touwen, uit een aanval die was opgezet door Stella van Gils. Niet veel later zette Freeke Moes met een lage backhand Oranje op voorspong (2-1), op aangeven van Lidewij Welten. Uit dank voor die assist liet zij Welten een minuut later de 3-1 aantekenen.

In het laatste kwart dreigde Nederland de Belgen te overlopen, maar vierde treffer bleef uit. Dat zou het spelbeeld ook geen recht hebben gedaan, gezien het degelijke verweer van de zuiderburen.