Diamond League doet komend jaar voor het eerst China aan

De Diamond League bestaat komend jaar uit veertien wedstrijden. De atleten kunnen op 32 verschillende onderdelen punten scoren. De finale is op 7 en 8 september 2022 in de Zwitserse stad Zürich. De organisatie benadrukt wel dat de kalender kan veranderen vanwege de onzekerheid rond het coronavirus. De wedstrijdenreeks begint op 13 mei in Doha. Bij de dertien reguliere wedstrijden kunnen de atleten steeds op minimaal dertien onderdelen van de Diamond League punten scoren. De Diamond League wordt in de zomer onderbroken voor de WK atletiek, van 15 tot en met 24 juli in de Amerikaanse stad Eugene (Oregon). Op 28 mei is daar ook al een Diamond League-avond.

Femke Bol won dit jaar bij de wereldbekerfinale in Zürich de 400 meter horden. Het leverde de winnares van het brons op deze afstand bij de Olympische Spelen van Tokio een winstpremie van 30.000 dollar op. Sifan Hassan (1500 meter) en Nadine Visser (100 meter horden) eindigden als tweede in Zürich.