Ronald Koeman gooit eigen sausje over Oranje

Door Valentijn Driessen & Mike Verweij Kopieer naar clipboard

Anderlecht-goalie Bart Verbruggen Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De ene wisselspeler is voor bondscoach Ronald Koeman de andere niet. Waar de bondscoach na zijn herintreden een plaats in zijn selectie van het Nederlands elftal inruimt voor Ajax-spits Brian Brobbey en Bayern München-verdediger Daley Blind, daar heeft hij centrale verdediger Stefan de Vrij van Internazionale niet geselecteerd voor de EK-kwalificatie-interlands in Frankrijk (24 maart) en tegen Gibraltar, 27 maart in De Kuip.