Coureurs kunnen borst natmaken in Bahrein: 87 rondjes

De coureurs in de koningsklasse rijden eind november de eerste Grand Prix zoals gebruikelijk op het normale racecircuit. Tijdens de tweede wedstrijd is gekozen voor een andere lay-out, namelijk het buitenste gedeelte van de baan. Het circuit is op die manier iets meer dan 3.5 kilometer lang, bijna twee kilometer korter dan de traditionele baan.

Tijdens de race zullen de rijders liefst 87 ronden afleggen. De snelste kwalificatietijd op zaterdag wordt onder de 55 seconden verwacht.

