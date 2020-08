Memphis Depay bedankt bondscoach Koeman na zijn rentree

Na afloop keek Depay nog even terug op de afgelopen periode; „Eerst wil ik iedereen bedanken die betrokken is geweest bij mijn herstel”, twitter de Oranje-international. „Afgelopen december raakte ik geblesseerd, en ik kan zeggen; ik ben sterker teruggekomen.„Depay bedankt twee mensen nadrukkelijk: „dokter Mariani die me heeft geopereerd en Ronald Koeman die me voortdurend heeft gesteund.”

Olympique Lyon heeft nog een kleine kans om volgend seizoen toch Europees te spelen, maar het moet dan wel de Champions League winnen. De ploeg van Depay verdedigt volgende week in de return tegen Juventus in de achtste finales van het belangrijkste Europese bekertoernooi een voorsprong van 1-0. Depay: „Vanavond deed het pijn, maar over een week wacht ons een andere belangrijke wedstrijd. Daar moeten we klaar voor zijn!”