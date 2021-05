UEFA bevestigt: Frank de Boer en collega’s mogen drie extra spelers selecteren voor EK

Dit betekent dan ook dat bondscoach Frank de Boer drie extra spelers mee mag nemen naar het EK, dat op 11 juni begint. Daarvan zal hij er voor elke wedstrijd weer drie buiten de groep moeten laten, want bij elk duel mogen er slechts twaalf reservespelers plaatsnemen op de bank. Daarvan mag De Boer er per wedstrijd maximaal vijf in laten vallen, zoals dat dit seizoen in alle andere wedstrijden ook al het geval was.

De roep om extra spelers mee te nemen naar het EK na dit extra korte, maar niet minder drukke seizoen, kwam de voorbije maanden van enkele bondscoaches. Onder anderen Roberto Martínez (België), Joachim Löw (Duitsland) en Roberto Mancini (Italië) maakten zich hard voor ruimere EK-selecties.

Coronavoorschriften

De UEFA benadrukt verder dat het strenge coronaregels hanteert voor spelers en stafleden. Wanneer zij positief testen of in nauw contact zijn geweest met positief getesten, dan gelden er strikte quarantaineregels. Gebeurt dit nog voor de eerste wedstrijd, dan de UEFA goedkeuring geven voor het oproepen van een vervanger. De vervangen speler mag dan na zijn quarantaineperiode niet meer terugkeren in de selectie.