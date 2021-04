Financierder JP Morgan: ’Super League hebben we verkeerd ingeschat’

In de nacht van zondag op maandag maakten twaalf Europese topclubs (AC Milan, Arsenal, Atlético Madrid, Chelsea, FC Barcelona, Inter, Juventus, Liverpool, Manchester City, Manchester United, Real Madrid en Tottenham Hotspur) bekend door te gaan met hun plannen om een Super League op te richten, een rechtstreekse tegenhanger van de huidige Champions League. Als startkapitaal zeiden ze over 3,5 miljard euro te beschikken. Die financiële middelen zouden van JP Morgan komen.

Amper 48 uur na de bekendmaking van de plannen trokken de Engelse clubs - onder druk van de regering in Londen en de eigen supporters - zich al uit het project. Met Real Madrid, FC Barcelona en Juventus zijn nog maar drie deelnemers over. Initiatiefnemer Real en Barça blijven achter de Super League staan, de voorzitter van Juventus gaf al toe dat het plan in de oorspronkelijke opzet niet meer mogelijk is.