’Ik vind de KNVB een verschrikkelijk amateuristische organisatie’

Eigenaar Frans van Seumeren haalt uit naar de KNVB: „Er is zo’n enorme willekeur in hun beslissingen. Daar kan ik heel slecht tegen.” Ⓒ FOTO RENÉ BOUWMAN

UTRECHT - Anderhalf uur na het verdict van Zeist komt de stoom bij Frans van Seumeren en Jordy Zuidam nog onverminderd uit hun oren. FC Utrecht vist op twee fronten achter het net bij de verdeling van de Europese tickets en is daarmee een van de grootste verliezers van de chaotische vrijdagmiddag, waarop in een conference call is beslist over de afloop van het Nederlandse voetbalseizoen. „Hier laten we het zeker niet bij zitten”, zegt Van Seumeren. ,,We gaan alles op alles zetten om ons recht te halen. Daarvoor hebben we advocaten in de arm genomen. Ik geef onszelf een goede kans, want deze beslissing is niet op objectieve gronden genomen.”