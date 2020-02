Coach Pep Guardiola rekent op zijn spelers bij Manchester City

„Ik ben ervan overtuigd dat mijn spelers de juiste inzet zullen tonen. De juiste houding hebben ze al véle jaren laten zien”, zei Guardiola voorafgaand aan de uitwedstrijd tegen Leicester City, de nummer 3 van de Premier League.

„Niemand weet wat er gaat gebeuren, maar gezien de afgelopen maanden maak ik me geen zorgen. We hebben dit helemaal zelf opgebouwd, dag voor dag en wedstrijd voor wedstrijd. Het is nog niet afgerond, we zijn nog niet klaar. We gaan in beroep als club en zullen zien wat er gaat gebeuren.”

Eerder had de Spaanse coach al laten optekenen dat hij voornemens is bij de club te blijven. Over spelers die met andere clubs gaan praten of dat al hebben gedaan, maakt hij zich evenmin zorgen. „De spelers zijn vrij om te praten.”