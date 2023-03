Douwe Amels stunt met historisch goud op hoogspringen bij EK indoor

Amels bemachtigde eerder deze maand bij de NK indoor in Apeldoorn zijn negende Nederlandse titel. Het was in totaal zijn achttiende nationale titel, want hij heeft er ook negen outdoor in bezit. De Fries staat al jaren op eenzame hoogte in Nederland, maar internationaal was zijn inbreng niet aansprekend. Met de voor de Nederlandse atletiek historische gouden medaille op dit technische onderdeel heeft hij daar nu mee afgerekend.

Amels is in de vorm van zijn leven. De 31-jarige Fries was deze winter tot 2,25 meter gekomen, maar hij nam daar in de Ataköy Arena geen genoegen mee. Eerst ging hij in twee pogingen over 2,26 en vervolgens in één keer over 2,29. Toen was hij al zeker van een medaille, maar met zijn sprong over 2,31, na een onwaarschijnlijk lange aanloop, verraste hij zijn overgebleven concurrenten.

Wanhoopspoging

Andrii Protsenko uit Oekraïne sprong twee keer af op 2,31 en gebruikte zijn laatste poging voor een wanhoopssprong over 2,33. De lat viel en de dolblije Amels was kampioen. Hij liet Protsenko achter met zilver en de Belg Thomas Carmoy, die ook drie keer 2,31 miste, met brons.

Ruud Wielart was in 1977 de eerste Nederlandse hoogspringer met een medaille op de EK indoor. Hij haalde destijds brons.

Amels wachtte tien jaar om ’iets geks’ te doen

Amels had tien jaar nodig om dat gevoel te krijgen dat hij in een finale van het hoogspringen een medaille kon winnen. „Op de EK onder 23 in 2013 deed ik iets vergelijkbaars, een wedstrijd springen waarin ik het gevoel had dat ik iets geks kon doen. Dit was de eerste keer dat ik in zo’n finale stond met dat gevoel”, zei de winnaar. „Het ging het hele indoorseizoen eigenlijk al lekker en na mijn eerste sprong over 2,15 voelde ik dat 2,30 mogelijk was. Toch zaten er nog aardig wat foutsprongen bij en op een gegeven moment ging de wedstrijd met me aan de haal en moest ik zien te overleven.”

Nadat op de hoogte van 2,29 in zijn derde en laatste poging de lat bleef liggen, was de 31-jarige Fries al zeker van brons. „Nu door, dacht ik. Niet inhouden omdat je brons hebt terwijl er nog goud mogelijk is. Na mijn eerste foutsprong op 2,31 zei mijn coach; nu moet je harder lopen dan dan je tot toe ooit hebt gedaan. Dus nam ik nog langere aanloop om met nog hogere snelheid af te zetten en omhoog te komen. En toen deed ik iets geks.”

Amels zei dat Britt Weerman, die op zondag al had gestunt met een zilveren medaille bij het hoogspringen voor de vrouwen, hem had geïnspireerd. „Ik had ook gelezen dat we sinds 1977 geen medaille meer hadden gehaald bij het hoogspringen. Als Britt het kan, dan kan ik het misschien ook”, aldus de Fries, die vertelde dat het missen van de Olympische Spelen van Tokio een belangrijk kantelmoment in zijn carrière was. „Ik dacht na over mijn carrière en trok de analyse dat mijn carrière ook geslaagd zou zijn zonder een medaille. Toen viel er een last van mijn schouders en ben ik blanco verder gegaan. En nu heb ik die medaille.”