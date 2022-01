FA Cup: Nottingham Forest verrast Arsenal, Spurs ontsnapt aan blamage

Invaller Lewis Grabban maakte in de 83e minuut het enige doelpunt op City Ground, het stadion van Nottingham. De spits tikte een voorzet van Ryan Yates in, na balverlies op het middenveld van Arsenal-speler Albert Sambi Lokonga.

Arsenal, dat de FA Cup in 2020 voor het laatst won, speelde niet met de sterkste elf. Toch stuurde trainer Mikel Arteta een representatief elftal het veld in. De 'Gunners' speelden eenmalig in een volledig wit tenue. Met de actie 'No More Red', een verwijzing naar het gebruikelijke rode shirt, vroeg de nummer 4 van de Premier League aandacht voor de vele geweldsdelicten met messen onder de jeugd in Londen.

Nottingham Forest neemt het in de vierde ronde op tegen titelverdediger Leicester City. Die club won vorig jaar de FA Cup door Chelsea in de finale op Wembley met 1-0 te verslaan.

Kaide Gordon, 17 jaar pas, tekende voor de gelijkmaker voor Liverpool. Ⓒ REUTERS

Liverpool

Het gehavende Liverpool heeft zich zonder te overtuigen geplaatst voor de volgende ronde van de FA Cup. Shrewsbury Town uit League One, het derde niveau van Engeland, werd in de derde ronde met 4-1 verslagen.

De nummer 15 van de League One nam na 27 minuten verrassend de leiding op het volgepakte Anfield. Daniel Udoh schoot hard raak na een goede voorzet vanaf de linkerflank. De pas 17 jaar oude Kaide Gordon maakte kort daarna gelijk, waarna Fabinho de thuisploeg nog voor rust via een strafschop op voorsprong zette. In de 78e minuut besliste Roberto Firmino het duel met een hakbal en Fabinho maakte in blessuretijd nog zijn tweede.

Bij Liverpool keerde trainer Jürgen Klopp terug op de bank na een coronabesmetting. De Nederlandse assistent Pepijn Lijnders ontbrak nog, evenals een groot aantal spelers. Klopp gaf daarom enkele spelers die normaal gesproken niet in aanmerking komen voor een basisplaats de kans. Aanvoerder Virgil van Dijk speelde de hele wedstrijd.

Vanwege de corona-uitbraak besloot Liverpool eerder in de week het trainingscomplex te sluiten. Het duel met Arsenal in de League Cup werd donderdag geschrapt.

Tottenham Hotspur

Tottenham Hotspur voorkwam een blamage tegen Morecambe FC, dat eveneens uitkomt in League One. Tot de 74e minuut keken de Spurs tegen een achterstand aan. Harry Winks maakte ruim een kwartier voor tijd gelijk en Lucas Moura en Harry Kane bezorgden de thuisploeg in de slotfase alsnog een 3-1-zege. Moura en Kane vielen beiden in de 69e minuut in.