Voormalig Ferrari-topman Stefano Domenicali nieuwe baas Formule 1

De 55-jarige Italiaan was in het verleden werkzaam voor Ferrari. Tussen 1991 en 2014 was hij actief bij de rode brigade. Vanaf 2008 was hij teambaas.

Momenteel is Domenicali CEO van Lamborghini. Hij is al bekend met de FIA als werkgever. Sinds 2014 is hij voorzitter van de single-seater commission.

Domenicali wordt binnen de Formule 1 de opvolger van Chase Carey. Het was al langer bekend dat Carey, die waarschijnlijk in een adviserende rol betrokken blijft, zou stoppen. De Amerikaan had een contract tot 2019, maar mocht een jaar langer blijven, omdat hij graag het werk rond de in te voeren nieuwe regels voor 2021 (de budget cap) en 2022 (nieuwe auto’s) wilde afmaken.

Chase Carey Ⓒ Reuters

Met de aanstelling van Domenicali kleurt de autosport-top steeds roder. Ook Ross Brawn, sportief directeur, en Jean Todt, de voorzitter van de FIA, werkten in het verleden voor Italië. Met zijn drieën hielpen zij Michael Schumacher tussen 2000 en 2004 aan vier wereldtitels.