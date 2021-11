Emotioneel afscheid van Valentino Rossi: ’Hij is een icoon, maar gedraagt zich er niet naar’

Sport

Drama in Jerez: Spaanse motorcoureur (15) overlijdt na crash

De Spaanse motorcoureur Dean Berta Viñales is om het leven gekomen door een ongeluk op het circuit van Jerez in de Supersport 300-klasse. De 15-jarige Spanjaard, neefje van MotoGP-coureur Maverick Viñales, was in de eerste race van het weekeinde betrokken bij een crash met meerdere coureurs. Hij lie...