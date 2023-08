Sven Mislintat verkoopt Mohamed Daramy voor 40.000 euro per minuut

Daar door levert Daramy Ajax uiteindelijk nog 40.760 euro per speelminuut op, want mede door een terugverhuur aan Kopenhagen bleef zijn speeltijd in Amsterdam beperkt tot 368 minuten. Daarin scoorde hij drie keer en leverde hij drie assists. Dankzij de ’Ajax-bonus’, die spelers van Ajax om de een of andere reden duurder maakt dan die van PSV of Feyenoord, slaagde Mislintat erin nog drie miljoen euro meer te vangen dan Marc Overmars er in 2021 voor betaalde (12 miljoen euro). Door bonussen kan het bedrag zelfs oplopen tot zeventien miljoen euro.

Een nadeel voor Mislintat is dat hij ook bij het kopen tegen de Ajax-bonus aanloopt, omdat verkopende clubs weten dat Mislintat geld in kas heeft en naar aankopen snakt. Hoewel de competitie voor de Amsterdammers zaterdag (20.00 uur) met een thuiswedstrijd tegen Heracles Almelo begint, is de selectie van Maurice Steijn nog lang niet Eredivisie-proof. Volgens hem moeten er nog zeker vier of vijf spelers bij.

